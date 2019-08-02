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Трамп вводит новые санкции против России: за что Путина наказывают на этот раз
США вводит новые санкции против России за отравление семьи Скрипалей в Солсбери.
Как пишет «Европейская правда», ссылаясь на Politico, президент Трамп уже подписал соответствующий указ.
Конкретно, о каких именно санкции идет речь, издание не уточняет.
В прошлом году администрация Трампа ввела первый пакет санкций по делу отравления в Солсбери. Закон требовал, что президент должен ввести второй раунд санкций, если окажется невозможным установить, что соответствующее государство прекратило использование химического оружия.
Американские спецслужбы не нашли такого подтверждения в отношении России, которая продолжает отрицать свою ответственность за атаку на Скрипалей.
Государственный департамент и министерство финансов США подготовили пакет санкций в конце марта, сообщало агентство Reuters, но президент не подписывал указ.
В начале этой недели лидеры комитета по иностранным делам Палаты представителей США демократ Элиот Энгель и республиканец Майкл Маккол призвали Трампа в письме ввести второй пакет санкций против РФ.
Напомним, бывшего российского военного разведчика и его дочь отравили в марте 2018 года. Британские спецслужбы обвиняют в отравлении российских офицеров ГРУ, которые специально приезжали для этого в Солсбери.
В ответ США и европейские страны выслали десятки российских дипломатов, а США в августе 2018 года ввели первый раунд санкций против России.
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