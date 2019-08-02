Происшествия

В киевском метро остановились поезда на красной линии — от «Арсенальной» до «Вокзальной»

В пятницу, 2 августа, утром в киевском метро остановилось движение поездов на красной линии — от станции «Арсенальной» до «Вокзальной». Пассажиров попросили выйти из вагонов, не объясняя причины остановки. По состоянию на 10:30 движение было перекрыто.

Позже появилось сообщение Киевского метрополитена, в котором говорится о закрытой станции метро «Крещатик», а также ограничении входа и выхода на станциях «Университет» и «Театральная».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что недавно в столице снова «минировали» метро. Была закрыта одна из центральных станций — «Дворец спорта». Как сообщили в «Киевском метрополитене», после поступившего на пульт анонимного звонка о минировании станцию «Дворец спорта» и пересадку на станцию «Льва Толстого» закрыли на вход-выход.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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