Кличко об идее Богдана уволить его с поста главы КГГА: «Я против узурпации власти»

Политика

Одной из причин резонансной истории с отставкой главы Офиса президента, который, по словам Владимира Зеленского, написал соответствующее заявление, наблюдатели среди прочего называют и конфликт Андрея Богдана с мэром столицы Виталием Кличко. Он стал публичным после того, как на пресс-конференции 29 июля глава президентского офиса предложил городскому голове Киева и председателю Киевской госгорадминистрации (КГГА) пойти на досрочные выборы. При этом в Офисе президента намерены инициировать увольнение Кличко с поста главы КГГА на ближайшем заседании Кабмина, которое может состояться после выхода из отпуска премьера Владимира Гройсмана — предположительно, после 11 августа.

Комментируя сложившуюся ситуацию в интервью РБК-Украина, Виталий Кличко сказал, что будет использовать различные методы сопротивления данным намерениям: «Я буду обжаловать это решение в судах. Буду прилагать усилия для создания исполкома, буду обращаться к европейским партнерам — тем, кто помогает Украине стать европейской страной». При этом мэр Киева подчеркнул, что намерен бороться не за должность и кресло. «Мне должности и кресла не нужны. Я борюсь за право киевлян избирать власть, чтобы ее не назначали, — сказал мэр столицы. - Ключевая моя мотивация в том, что я хочу жить по тем же стандартам жизни, что и Европа, и США. Нам нужно воплотить эти стандарты здесь, в Украине, а не возвращаться к авторитаризму, действуя методами Януковича».

На вопрос о том, отказывается ли он от идеи уйти в отставку и спровоцировать досрочные выборы в случае, если его снимут с должности главы КГГА, Виталий Кличко ответил: «Откуда возникает такая идея разделения полномочий? Не секрет, что это борьба за политическое влияние. Если какую-то политическую силу не устраивает Виталий Кличко на своей позиции, есть легитимный путь ее завоевать — выборы. Только прозрачные и честные выборы являются демократическим путем. Все остальное — это недемократично и является узурпацией власти, шагом к авторитаризму».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети некоторые пользователи предположили, что история с отставкой Андрея Богдана могла стать результатом его атаки на мэра Киева Виталия Кличко. В свою очередь столичный градоначальник обратился в НАБУ с требованием открыть уголовное производство и дать оценку заявлениям Андрея Богдана.

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