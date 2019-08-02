Рыбам стоит проявить инициативу, а Весам предстоят приятные перемены: гороскоп на ближайшие дни

Стиль жизни

ОВЕН. Совершенно неожиданно вы можете обнаружить у себя способности и таланты, о которых раньше даже не подозревали. Бывают на свете чудеса — теперь вы этого отрицать не станете. Готовность помочь ближнему обязательно будет вознаграждена.

ТЕЛЕЦ. Скорее всего, вам придется идти на компромисс с деловыми партнерами, даже если совсем не будет такого желания. Не расстраивайтесь — подобное действие обязательно принесет в будущем свои плоды. На личном фронте все складывается просто великолепно.

БЛИЗНЕЦЫ. Возрастающие амбиции требуют более строгого отношения к себе, порой даже безжалостного. Но результат стоит того, вы сможете ощутить положительные перемены в своей жизни очень скоро. Хорош предстоящий период для тех, кто собрался в отпуск.

РАК. Возможно, придется кое-что переосмыслить в своей деятельности и даже поменять. Сомневаться не стоит, поскольку находитесь сейчас на правильном пути. Прекрасное время для желающих объявить войну вредным привычкам.

ЛЕВ. Однажды вы пошли на поводу у человека, который просто морально надавил на вас, и никак не можете освободиться от его влияния. Теперь у вас наконец-то появится прекрасный шанс громко заявить о себе, порвав все путы, которыми были связаны.

ДЕВА. Общественное мнение весьма важно для вас, но это не совсем правильная установка. Неплохо бы вам сесть, хорошенько подумать, расставив все точки над «i». Не игнорируйте советы и предложения близких людей, которые хотят вам только добра.

ВЕСЫ. Возврат к старому вряд ли обогатит вашу жизнь чем-то нужным и полезным. Об этом стоит вспоминать каждый раз, когда возникнет желание оглянуться назад. Перемены, которые грядут на службе и в личной жизни, обязательно будут приятными, так что смело идите вперед.

СКОРПИОН. Скорее всего, вам придется принимать решение в ситуации, когда времени на размышления практически не будет. Чтобы избежать досадных ошибок и недоразумений, необходимо полагаться на интуицию — она не подведет.

СТРЕЛЕЦ. На удивление легко сумеете добиться цели, путь к которой еще совсем недавно был полон серьезных преград. От вас потребуются терпение, мягкость, готовность выслушать и понять другого человека.

КОЗЕРОГ. Вполне можете рассчитывать на участие в важном проекте, хотя, казалось бы, предложений ждать неоткуда. Не теряйте присутствия духа и оптимизма даже в самых сложных ситуациях — и выход обязательно найдется.

ВОДОЛЕЙ. Событие, к которому не имеете непосредственного отношения, способно оказать влияние на вашу дальнейшую карьеру. Мобилизуйте все усилия для воплощения в жизнь задуманного, не отказывайтесь от помощи проверенных людей.

РЫБЫ. Оказавшись в центре внимания, берите инициативу в свои руки, долго не раздумывая, иначе это сделает кто-то другой, а вы испытаете недовольство собой. Руководство благосклонно по отношению к вам, новые идеи, которые озвучите, понравятся всем.

Ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» астропсихолог Валентина Виттрок рассказала о том, что можно делать в течение каждого дня в первой половине августа 2019 года. Гороскоп на каждый день: когда менять работу, стричься и собирать урожай

Подготовил Петр КОТОВ

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter