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На трассе Киев — Одесса произошло жуткое ДТП с переворотом: подробности и фото с места аварии
Это жуткое дорожно-транспортное происшествие с внедорожником случилось около полуночи в ночь на 2 августа на 22-м километре трассы Киев — Одесса. Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что джип сбил детей на пешеходном переходе: жуткое видео из Херсона.
По словам очевидцев, 49-летний водитель внедорожника Mitsubishi Pajero не смог справиться с управлением авто, из-за чего внедорожник влетел в отбойник, а потом перевернулся.
В результате совершенного внедорожником сложного кульбита водитель и трое его пассажиров, среди которых был 19-летний молодой человек, получили серьезные травмы. Их срочно госпитализировали в центральную районную больницу Боярки.
Причину, из-за которой внедорожник внезапно влетел в отбойник, еще устанавливает полиция.
Ранее в Одесской области 71-летний водитель Mercedes по дороге домой не справился с управлением, пересек встречную полосу и выехал на обочину, где врезался в продавца и покупательницу арбузов. Мужчина и женщина погибли на месте.
А в четверг, 1 августа, в Киеве в смертельном ДТП погиб музыкант Александр Лысогор, известный как диджей Gabber (DMC Gabber).
В тот же день на столичном проспекте Бажана произошло ДТП, во время которого одна из машин загорелась и выгорела полностью.
Фото специально для «ФАКТОВ» Василия ТАЛЬСКОГО
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