Украина

Стало известно, что ждет жителей Донбасса после получения российского паспорта

Власти Украины смогли идентифицировать большую часть жителей оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, получивших паспорта РФ. Об этом в интервью Радио НВ заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

Он уточнил, что гражданство страны-оккупанты получили около 13 тысяч человек, которые регулярно пересекают линию разграничения.

Некоторых из них уже вызывали на допрос.

Напомним, ранее стало известно о введении в России дополнительных проверок жителей временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой области, подающих заявки на оформление российских паспортов. А кроме того, в их паспортах появился код нового подразделения миграционной службы.

А уже после начала выдачи российских паспортов жителям неподконтрольного Донбасса Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей всей территории Луганской и Донецкой областей.



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