25.32 / 25.64 27.98 / 28.50
Киев: +18
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Стало известно, что ждет жителей Донбасса после получения российского паспорта

20:07 2 августа 2019 91
Паспорта РФ
Инф. «ФАКТОВ»

Власти Украины смогли идентифицировать большую часть жителей оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, получивших паспорта РФ. Об этом в интервью Радио НВ заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

Он уточнил, что гражданство страны-оккупанты получили около 13 тысяч человек, которые регулярно пересекают линию разграничения.

Некоторых из них уже вызывали на допрос.

Напомним, ранее стало известно о введении в России дополнительных проверок жителей временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой области, подающих заявки на оформление российских паспортов. А кроме того, в их паспортах появился код нового подразделения миграционной службы.

А уже после начала выдачи российских паспортов жителям неподконтрольного Донбасса Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей всей территории Луганской и Донецкой областей.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама" публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер