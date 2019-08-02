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Стало известно, что ждет жителей Донбасса после получения российского паспорта
Власти Украины смогли идентифицировать большую часть жителей оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, получивших паспорта РФ. Об этом в интервью Радио НВ заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос.
Он уточнил, что гражданство страны-оккупанты получили около 13 тысяч человек, которые регулярно пересекают линию разграничения.
Некоторых из них уже вызывали на допрос.
Напомним, ранее стало известно о введении в России дополнительных проверок жителей временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой области, подающих заявки на оформление российских паспортов. А кроме того, в их паспортах появился код нового подразделения миграционной службы.
А уже после начала выдачи российских паспортов жителям неподконтрольного Донбасса Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей всей территории Луганской и Донецкой областей.
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