Опасно для России: ФСБ занервничала из-за паспортизации боевиков на Донбассе

Украина

В России ввели дополнительные проверки жителей временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой области, подающих заявки на оформление российских паспортов. Прежде всего, речь идет о боевиках, воюющих в рядах российско-оккупационных войск.

Как передает «Украинская правда», об этом заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш в эфире телеканала «Прямой».

«Некоторые работники Федеральной службы безопасности пишут докладные записки внутри системы ФСБ о том, что они видят в выдаче российских паспортов членам незаконных вооруженных формирований с оккупированных территорий опасность уже сейчас для российского общества. Поэтому сейчас ввели дополнительные проверки. То есть сначала говорили, что мы вам выдадим паспорта, а теперь ограничили», — заявил Вадим Черныш.

По его словам, прежде всего российское гражданство оформляли функционерам оккупационных администраций, которых нужно было «привязать». При этом Вадим Черныш добавил, что в ОРДЛО есть люди, которые не спешат подавать документы на оформление паспортов России, поскольку эти документы «ничего не дают», а также из-за опасения возникновения проблем при посещении подконтрольных правительству территорий Украины.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент России Владимир Путин подписан указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей всей территории Луганской и Донецкой областей.

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