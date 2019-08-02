270 километров на одной зарядке: чем интересен первый серийный Mini Cooper SE (фото)

Наука и технологии

Несмотря на то что у материнской компании BMW, куда, как известно, входит подразделение Mini, электромобиль I3 успешно производится вот уже шесть лет, британцы смогли запустить в производство экологически чистую модель только теперь. Скорее всего, немецкое руководство им просто не разрешало это сделать. Ведь первый электрический Mini E в качестве экспериментальной партии из 600 образцов был представлен еще в 2008 году.

Полученные технические наработки со временем были воплощены в немецкой модели. Еще одним шагом к электрификации Mini стали выпуск в 2017 году подзаряжаемого гибридного авто Cooper SE Countryman и представление концепт-кара MINI Electric. И вот 2019 год таки ознаменовался появлением первого серийного Mini Cooper SE.

Официальная премьера первого серийного электрического хетчбэка Mini Cooper SE состоялась недавно в Роттердаме. Что примечательно, его дизайн в целом аналогичен концепт-кару 2017 года, характерными чертами которого являются закрытая фальшрадиаторная решетка и целый ряд желтых декоративных элементов на кузове, фирменном логотипе MINI Electric, а также оригинальных четырехспицевых чисто «электромобильных» колесных дисках.

Объем багажника такой же, как и у моделей с традиционным двигателем внутреннего сгорания (ДВС): 211 литров в походном состоянии и 731 литр при сложенных задних спинках. Для сохранения клиренса, как у других моделей Mini Cooper S, кузов электрохетчбэка приподняли на 18 миллиметров.

По сравнению с ДВС-собратьями в салоне электромобиля произошло минимум изменений. Из ключевых отметим сенсорный 5,5-дюймовый приборный щиток eDrive, стояночный тормоз с электроприводом и те самые фирменные желтые элементы декора. Мультимедийная система с экраном на 6,5 или 8,8 дюйма доступна с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Имеются также беспроводная зарядка для смартфонов, круиз-контроль и двухзонный климат-контроль с высокоэффективным тепловым насосом, быстро и экономно для батареи нагревающим салон в холодную пору года. Характер движения на электромобиле можно изменять, выбрав один из четырех режимов езды: Sport, Mid, Green и Green+. В частности, Sport делает «повадки» электромобиля более жесткими, режимы MID и Green ориентированы на комфортный драйв, тогда как Green+ дает максимальную эффективность в плане экономичной езды.

Электромотор мощностью 184 лошадиные силы, выдающий крутящий момент в 270 Н. м, позаимствован у BMW i3. С ним британская модель ускоряется до 60 километров в час за 3,9 секунды, а до сотни — за 7,3 секунды. Максималка ограничена электроникой на отметке в 150 километров в час. А вот тяговая батарея у британской модели своя — емкостью 32,6 кВт, в то время как у немецкой — 42,2 кВт. Хотя заявленный запас хода на одной зарядке у Mini Cooper SE неплох: 235—270 километров в зависимости от условий.

Зарядный порт батареи расположен над задним колесом справа, на месте крышки топливного бака моделей с ДВС. Зарядка от сети переменного тока (домашняя розетка, настенный Wallbox или общественная станция) может идти с мощностью до 11 кВт, при которой 80 процентов батареи будут восполнены за два с половиной часа, а 100 процентов — за три с половиной.

Серийное производство Mini Cooper SE наладят на заводе марки в Оксфорде. Предзаказы уже принимаются, в частности в Германии, Франции, Норвегии, Швеции и Нидерландах. Пока озвучены только британские цены на электромобиль — с учетом государственных субсидий базовая цена в Великобритании составляет 24 400 фунтов стерлингов (около 30 400 долларов), а вот топовый вариант потянет на 30 400 фунтов (37 800 долларов).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что треть первой партии электромобилей Volkswagen ID.3 раскупили всего за сутки.

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