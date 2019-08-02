Происшествия

Мотоциклиста затянуло под колеса авто: появилось видео ДТП, в котором погиб известный диджей

В сети появилось видео, на котором запечатлено смертельное ДТП с участием диджея Александра Лисогора (Gabber) на проспекте Победы в Киеве.

На видео, опубликованному ресурсом Информатор, четко видно, что погибший двигался на мотоцикле Honda, когда в его байк внезапно влетел легковой автомобиль Hyundai Trajet.

В результате мотоцикл застрял под передним левым колесом, а сам Лисогор отлетел под бампер авто. При этом после столкновения водитель автомобиля протащил свою жертву еще несколько десятков метров.

Отметим, что 2 августа смертельное ДТП с участием мотоциклиста произошло и в Ирпене под Киевом.

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