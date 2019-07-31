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Происшествия

Triumph убил своего владельца: под Киевом трагически погиб молодой байкер (фото)

5:57 31 июля 2019 342
Triumph
Василий ТАЛЬСКИЙ, «ФАКТЫ»

В ночь на среду в городе Ирпень Киевской области произошло страшное ДТП: тяжелый мотоцикл Triumph расколол бетонный блок и едва не влетел в остановку.

Случилось это примерно около полуночи на улице Соборной. Ситуацию усугубил тот факт, что в настоящее время улица перекрыта в связи с ремонтом, и на ней установлены соответствующие знаки.

Предварительно установлено, что 30-летний байкер, двигаясь со стороны Киева на престижном мотоцикле Triumph, потерял управление, наскочил на бетонный блок установленный для ограничения движения, после чего едва не снес павильон остановки и начал скользить по дороге.

Через несколько десятков метров седока отбросило в сторону и он угодил под припаркованный фургон.

Сама же тяжелая ревущая машина пролетела еще дальше.

Позже было выяснено, что травмы молодого человека оказались несовместимыми с жизнью.

Причины трагического происшествия выясняют правоохранители, начато следствие.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на проспекте Победы в Киеве погиб молодой байкер, управлявший мотоциклом Kawasaki.

Фото Василия ТАЛЬСКОГО

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