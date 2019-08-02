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Джентльмены неудачи: в Киеве задержали банду грабителей (фото, видео)
В Киеве полицейские задержали банду, которая в ночь на 29 июля вынесла Ibox с деньгам и из супермаркета в Киево-Святошинском районе, причем штатный охранник помешать им не смог. Напомним, в центре Киева вооруженный ружьем мужчина напал на ювелирный магазин.
Об этом в сети сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов. Он опубликовал фото и видео задержания, которое состоялось уже 2 августа.
По его словам, у злоумышленников были изъяты вещественные доказательства совершения ими преступления.
Один из грабителей
Напомним, 23 июля в Киеве мужчина украл мешок с деньгами прямо на глазах у инкассаторов.
А в Днепропетровской области преступник, едва отпущенный судом под залог, подорвал банкомат.
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