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«Брюгге» – «Динамо»: прогнозы букмекеров на матч квалификации Лиги чемпионов
Во вторник, 6 августа, киевское «Динамо» на 29-тысячном стадионе «Ян Брейдел» проведет первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против бельгийского «Брюгге» (начало встречи — в 21:30).
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ «БРЮГГЕ» — «ДИНАМО»
Ранее соперники ни разу не пересекались друг с другом в еврокубках. Зато действующий вице-чемпион Бельгии в прежние годы частенько противостоял другим украинским клубом. Самые плохие воспоминания о «Брюгге» у киевского ЦСКА — 0:2 и 0:5 в 1/32 финала Кубка УЕФА в 2001 году. «Днепр» не проиграл бельгийцам ни одной из трех встреч: 3:2 в группе Кубка УЕФА в 2004-м, а также — 0:0 и 1:0 в ¼ финала Лиги Европы в 2015-м. Кроме того, соперник киевлян четырежды встречался с «Шахтером»: 1:1 и 1:0 в 1/16 финала Кубка кубков в 1995-м, 1:1 и 1:1 (по пенальти — 4:1) в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов в 2002-м, а также 1:4 и 2:2 на этой той же стадии турнира в 2004-м и, наконец, 1:4 и 0:0 в группе Лиги Европы в 2009-м.
Украинские и международные букмекеры в предстоящем поединке отдают предпочтение вице-чемпиону Бельгии. Ставки на успех подопечных Филиппа Клемана и Александра Хацкевича принимаются с такими коэффициентами.
«Фаворит Спорт»: победа «Брюгге» — 2,12, ничья — 3,35, победа «Динамо» — 3,45.
«Марафон»: победа «Брюгге» — 2,18, ничья — 3,38, победа «Динамо» — 3,40.
1Xbet: победа «Брюгге» — 2,2, ничья — 3,38, победа «Динамо» — 3,38.
«Париматч»: победа «Брюгге» — 2,14, ничья — 3,35, победа «Динамо» — 3,50.
William Hill: победа «Брюгге» — 2,15, ничья — 3,3, победа «Динамо» — 3,4.
Кстати, ставки на проход команд в раунд плей-офф Лиги чемпионов принимаются с такими коэффициентами: «Брюгге» — 1,93, «Динамо» — 1,84.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» купило у японского клуба одного из лидеров сборной Люксембурга.
Фото ФК «Брюгге»
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