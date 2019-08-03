Молодой американец показал мать, которую все воспринимают как его девушку (фото)

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Житель американского города Лос-Анджелес (штат Калифорния), опубликовал в Facebook фотографии своей «молодой» матери и поделился секретами ее внешности. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на The Sun.

Сообщается, что Джонатан Нгуен признался, что окружающие часто принимают его мать за сестру или возлюбленную.

«Это классно, когда твоя мать-азиатка так молодо выглядит, — говорит 22-летний мужчина. — Пока к ней не начинают подкатывать твои сверстники».

Публикация со снимками Нгуена и его матери вызвала волну восхищения среди пользователей сети. Пост собрал более 14 тысяч лайков и около восьми тысяч комментариев.

«Блин, я подумал: „Какая красивая пара“», — писали одни юзеры. «Вау, какая она красивая. Я решил, что это твоя девушка», — признавались другие. Другие же комментаторы попросили автора поста раскрыть секреты молодости его матери: «Она выглядит как твоя сестра, в чем ее секрет?».

Нгуен ответил, что она каждый день занимается спортом и старается есть меньше термически обработанных продуктов, заменяя их на фрукты. Мужчина отказался называть возраст своей матери, уточнив лишь, что она старше 40 лет. «Ее секрет не в возрасте, а в питании и тренировках», — объяснил он.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», австралийская модель Донна Омански рассказала, как ей удается в 53 года сохранять подтянутую фигуру без пластических операций. Женщина регулярно посещает спортзал, но старается, чтобы тренировки не превращались в рутину. Последнее время Омански ходит на занятия по боксу. По ее словам, когда у нее не остается времени на тренажерный зал, она выделяет как минимум полчаса в день на прогулку.

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