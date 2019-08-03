«Человек-ракета» сумел обогнать катер ВМФ Британии: опубликовано впечатляющее видео

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Основатель компании Gravity Industries Ричард Браунинг по прозвищу «человек-ракета» продемонстрировал возможности реактивного ранца собственной конструкции. Испытания прошли 30 июля в проливе Те-Солент, расположенном между Великобританией и островом Уайт, пишет National Geographic.

Сообщается, что во время эксперимента патрульный катер класса P2000 Archer HMS Dasher и две надувные лодки ВМФ Великобритании двигались со скоростью 20 узлов (около 40 км/ч). На «Дашере» была оборудована стартовая площадка, и Браунинг, взлетев с нее, ловко маневрировал между судами и приземлялся точно на палубу, обгоняя при этом судно.

Его костюм под названием «Дедал» оснащен двигателем и пятью микротурбинами, работающими на керосине. С помощью двигателя можно разгоняться до скорости 50 км/ч. Система передает информацию о топливе и состоянии двигателя на дисплей, установленный на шлеме, а наземная станция по Wi-Fi отслеживает все показатели. Правда, общее время полета — всего от 5 до 10 минут.

Это уже вторая версия ранца, над разработкой которого Браунинг работает больше двух лет. По его словам, такое обмундирование может использоваться морскими пехотинцами во время выполнения заданий — например, при захвате судов. Оно также может быть полезно для оперативного перемещения медиков и других специалистов между кораблями.

В то же время, несмотря на то, инженер и резервист ВМФ давно сотрудничает с британским Минобороны, заказов на реактивный ранец пока не поступило. У Браунинга есть серьезный конкурент — француз Фрэнки Запата, чей реактивный ранец Flyboard Air обеспечивает 90-минутный полет на скорости до 190 км/ч.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», американская компания Jetpack Aviation провела на этой неделе успешные испытания реактивного ранца нового поколения. Модель называется JB10. Человек с таким ранцем за спиной способен взлетать на высоту более трех километров, развивая при этом скорость до 160 километров в час. Испытывал новинку лично генеральный директор компании Дэвид Мейман.

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