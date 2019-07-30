3 августа 2019

Опубликовал в этой ежедневной нашей ''фарфоровой'' рубрике уже больше 800 постов, но ни разу ещё не начинал рассказ с анекдота. Сегодня именно так и поступлю. Надеюсь, что вы поймёте меня и простите.

Итак, к одесситу, с трудом удерживающему подмышками два огромных арбуза, подходит приезжий и спрашивает:

— Уважаемый, не подскажете, как пройти на Дерибасовскую?

— Почему не подскажу? Подскажу, конечно. Только вот арбузики мои подержите минуточку.

И после этого, разведя освобождёнными руками по сторонам, одессит торжественно объявляет:

— Так ви же на Дерибасовской и стоите!..

Сегодня, друзья мои, ''шоб ви знали'', во многих странах мира отмечается весьма и весьма необычный праздник. Он, кстати, так и называется — Watermelon Day (День арбуза). Не слышали о таком? Так вот послушайте меня здесь. Боюсь разочаровать жителей Херсонской области, но родиной арбуза историки всё-таки считают не юг Украины, а Африку. Известно, что ещё в Древнем Египте люди хорошо знали и возделывали эту культуру, которую одни считают фруктом, другие — ягодой. Учёные же порой склоняются к тому, что и первые, и вторые по-своему правы.

Обнаружив в гробнице Тутанхамона семена арбуза, исследователи нашли вещественное подтверждение тому, что ещё в 20-м веке до (!) нашей эры арбузы часто помещали в усыпальницы фараонов как источник пищи в их загробной жизни. К 10 веку арбуз стал известен китайцам. Завезен туда он был на купеческих судах, прибывших из Средиземного моря и сразу пришёлся по вкусу местным жителям. Китайцы издавна придают арбузу большое целебное значение, приписывая ему свойство ''очищать тело и выносить болезни из организма, если принимать его постоянно перед едой''. Кстати, сегодня Китай занимает первое в мире место по масштабам выращивания арбузов. Заметно отстают от него другие страны, известные своим пристрастием к производству этого любимого многими лакомства, — Турция, Иран, США, а также Украина, Россия и Узбекистан.

Зато Японии нет равных по количеству самых разных и необычных сортов арбузов. Там умудряются выводить и выращивать арбузы квадратные (японцы считают, что такие арбузы удобнее хранить в холодильнике), арбузы в виде пирамиды и арбузы-крошки диаметром всего 10 сантиметров! Да и цвет коры арбуза у них бывает невероятно необычным — от белого и жёлтого до тёмно-зелёного в полоску и в клеточку, а также в виде разноцветных пятен. Во многих странах из арбуза какие только деликатесы не готовят — и арбузный мёд, и арбуз на гриле, и арбуз солёный, и арбуз маринованный…

Но арбуз по-прежнему считается не только лакомством, а и очень полезным для здоровья продуктом. Наличие в нём длинного списка весьма ценных витаминов и солей помогает укреплению иммунитета, поддерживает нормальные функции нервной и сердечно-сосудистой системы, органов кроветворения и пищеварения, препятствует образованию камней в жёлчном пузыре и регулирует кровяное давление. Продолжать не буду, потому что чувствую, что никто из вас не станет дочитывать мой пост, наверняка желая немедленно отправиться на поиски свеженького и холодненького арбуза, порезанного на удобные ''скибочки'' или на ровные кубики, проложенные кусочками льда.

Не стану вас больше задерживать. Только пожелаю сегодняшним именинникам добра и счастья. А всем вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.