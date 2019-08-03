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Мир

Лукашенко сделал новый шаг к объединению с Россией

9:50 3 августа 2019 50
Александр Лукашенко
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Беларуси Александр Лукашенко инициировал ускорение процесса согласования с Россией программы действий по углублению интеграции. Об этом он заявил на совещании с руководством правительства.

В ответ в Совмине пообещали «буквально сейчас» начать отработку со своими коллегами всех пока не согласованных вопросов по углубленной интеграции с РФ, сообщает государственное информационное агентство БЕЛТА.

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По завершению такого согласования стороны смогут приступить к разработке дорожных карт по секторам. На рассмотрение президентам их планируют представить в ноябре.

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что Беларусь не собирается объединяться с РФ, поскольку в этом по его мнению, нет необходимости.

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