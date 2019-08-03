Где смотреть онлайн «Брюгге» — «Динамо»: расписание трансляций матча Лиги чемпионов

Спорт

Во вторник, 6 августа, киевское «Динамо» на арене «Ян Брейдел» проведет первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов против вице-чемпиона Бельгии «Брюгге».

Авторитетный портал Transfermarkt. de оценивает состав команды Филиппа Клемана примерно на 6 млн евро дешевле, чем «Динамо» (94,03 млн евро против 100,5 млн). Самые дорогие футболисты вице-чемпиона Бельгии — 26-летний игрок средней линии бельгиец Ханс Ванакен (11,5 млн), 23-летний бельгийский форвард Сибе Схрейверс (7,5 млн), 21-летний нигерийский экс-нападающий «Зари» Деннис Бонавентуре (7,5 млн) и 20-летний сенегальский полузащитник Крепин Диаттта (7,0 млн).

Правда, стоит отметить, что состав «Брюгге» существенно подешевел после ухода из команды дуэта самых дорогих футболистов бельгийского гранда — 22-летнего голландского полузащитника Арно Груневелда (за 18 млн евро в английский «Борнмут») и 22-летнего бразильского форварда Уэсли (за 25 млн евро в английскую «Астон Виллу»), а также 25-летнего зимбабвийского полузащитника Марвелуса Накамбы (за 12 млн евро в «Астон Виллу»).

Что же касается «Динамо», купившего накануне форварда сборной Люксембурга Жерсона Родригеса, то квартет самых дорогих футболистов команды составляют: Виктор Цыганков (20 млн евро), словенец Беньямин Вербич (6 млн), Виталий Миколенко (6 млн) и испанец Фран Соль (5 млн).

В прямой трансляции матч «Брюгге» — «Динамо» на территории Украины покажет телеканал «2+2». Начало встречи 6 августа в 21:30. Кроме того, прямой эфир поединка запланирован на канале «Матч ТВ».

Также за онлайн-трансляцией обоих поединков между вице-чемпионами Бельгии и Украины (ответная встреча — в 20:30 13 августа в Киеве) можно будет следить на сайте «ФАКТОВ».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что букмекеры сделали прогнозы на поединок третьего отборочного раунда Лиги чемпионов «Брюгге» — «Динамо».

Фото ФК «Динамо»



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