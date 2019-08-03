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Спорт

Жребий определил соперников «Динамо» в раунде плей-офф Лиги чемпионов

16:17 5 августа 2019 58
Лига чемпионов
Юрий САЙ, «ФАКТЫ»

В понедельник, 5 августа, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов. В случае успешного прохождения бельгийского «Брюгге» (матчи — 6 и 13 августа) киевское «Динамо» оспорит путевку в групповой этап турнира в противостоянии с сильнейшим в паре «Базель» (Швейцария) — ЛАСК (Австрия). Первый поединок подопечные Александра Хацкевича проведут 20 или 21 августа в гостях, ответный — 27 или 28 августа на своем поле.

Еще одну пару на «Пути представителей лиг» составят «Истанбул Башакшехир» (Турция)/"Олимпиакос" (Греция) — «Краснодар» (Россия)/"Порту" (Португалия).

А на «Пути чемпионов» в раунде плей-офф сойдутся:

«Клуж» (Румыния)/"Селтик" (Шотландия) — «Славия» (Чехия)

«Динамо» (Загреб, Хорватия)/"Ференцварош" (Венгрия) — «Марибор» (Словения)/"Русенборг" (Норвегия)

«Янг Бойз» (Швейцария) — «Црвена Звезда» (Сербия)/"Копенгаген" (Дания)

АПОЕЛ (Кипр)/"Карабах" (Азербайджан) — ПАОК (Греция)/"Аякс" (Нидерланды)

Напомним, что победители раунда плей-офф пробьются в групповую стадию Лиги чемпионов, а проигравшие (как и неудачники третьего отборочного раунда) продолжат борьбу на групповом этапе Лиги Европы.

Гарантированные выплаты от УЕФА участникам групповой стадии Лиги чемпионов составляют 15,25 млн евро, Лиги Европы — 2,92 млн.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть прямые телетрансляции поединка «Брюгге» — «Динамо».

Фото uefa.com

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