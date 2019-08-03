В России снова массовые протесты, начались первые задержания: онлайн-трансляция (видео)

Мир

В Москве начался второй этап акции оппозиции «За свободные выборы», уже начались задержания. По свидетельству очевидцев, полицейские задерживают даже случайных прохожих.

В числе первых «повязали» одного из лидеров оппозиции Любовь Соболь. О нем в сети написал известный блогер. По его информации, задержание состоялось уже в первые минуты акции за допуск независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму.

Напомним, первый этап акций протеста 27 июля отметился небывалой жестокостью силовиков, а московские суды приговорили к арестам более 60 человек. В т.ч. под арестом оказался Алексей Навальный. Ему дали 30 суток. Не спасло оппозиционера даже то, что ему потребовалась срочная медицинская помощь. Личный врач Навального и сторонники оппозиционера уверены, что его отравили неизвестными веществами.

Известный своими оппозиционными взглядами российский рок-музыкант, основатель группы «Машина времени» Андрей Макаревич посвятил новую песню протестам оппозиции в Москве.

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