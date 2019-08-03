«Динамо» благодаря дублю Буяльского и голу-красавцу де Пены разгромило «Львов»: видео голов

Спорт

В субботу, 3 августа, матчами в Мариуполе, Чернигове и Львове стартовала программа 2-го тура состязаний в отечественной премьер-лиге.

Чемпионат Украины. 2-й тур

«Львов» — «Динамо» (Киев) — 0:3 (Буяльский, 45+1, 45+3, с пенальти, де Пена, 52). Молодежные составы — 2:3.

«Динамо»: Бущан, Кендзера (Цыганков, 46), Бурда, Кадар, Шабанов, Сидорчук, Шепелев, Буяльский (Кадири, 73), де Пена, Караваев, Беседин (Соль, 66).

«Десна» (Чернигов) — «Ворскла» (Полтава) — 2:0 (Калитвинцев, 19, Филиппов, 79). Молодежные составы — 1:1.

«Мариуполь» — «Александрия» — 2:1 (Фомин, 77, с пенальти, Вакула, 83 — Ситало, 90+5). Молодежные составы — 0:1.

Киевские динамовцы после победы в стартовом туре над «Карпатами» (2:0) решили не возвращаться в столицу и остаться во Львове до поединка с подопечными Богдана Блавацкого. Слишком уж плотный график игр в начале сезоне, и тратить время и силы на лишние авиаперелеты просто неразумно (утром 5 августа «бело-синим» предстоит вояж в Бельгию на поединок квалификации Лиги чемпионов против «Брюгге»).

Кстати, пока «Динамо» готовилось к поединку на «Арене Львов», в заявке коллектива на сезон произошла парочка изменений. Столичный клуб пополнил свои ряды форвардом сборной Люксембурга Жерсоном Родригесом (свой переход 24-летний уроженец Португалии посвятил умершей матери) и отдал в аренду на сезон в луганскую «Зарю» другого нападающего — Назария Русина.

Уже держа в уме предстоящий матч в Брюгге, тренерский штаб киевлян по сравнению с матчем против «Карпат» выпустил в «основе» четырех новых исполнителей (вместо Бойко, Миколенко, Вербича и Гармаша с первых минут вышли Бущан, Шабанов, Сидорчук и де Пена).

Выходя на поле, подопечные Александра Хацкевича наверняка помнили, что именно «Львов» в прошлом сезоне стал одним из четырех клубов (наряду с «Шахтером», «Александрией» и «Карпатами»), обыгравших «бело-синих» в премьер-лиге (да еще на столичном «Олимпийском»!).

Как и несколько дней назад во Львове, динамовцы, по большому счету, решили судьбу встречи в течение пары-тройки минут. С той лишь разницей, что на сей раз два подряд гола вице-чемпионы Украины забили в компенсированное к первому тайму время. Сначала выбежавший из-за спин защитников Буяльский точно пробил головой после классного паса Сидорчука, а вскоре он же реализовал пенальти, назначенный за фол на Шепелеве.

Во втором тайме «Динамо», в составе которого вышли на замену набирающий форму Цыганков, впервые сыгравший со 2 марта испанец Соль и дебютант из Ганы Кадири, усилиями уругвайца де Пены довело дело до разгрома и, по крайней мере, на сутки возглавило турнирную таблицу.

«Игра была под нашим контролем. В первом тайме мы создавали хорошие моменты. Были прекрасные возможности забить у Буяльского и Беседина. Получались фланговые передачи первым и вторым темпом. То, что мы и хотели. Во втором тайме взяли мяч под контроль и забили третий гол. В конце матча, может, начали перебарщивать со средним и коротким пасом, но импровизация, как говорится, не запрещена. Нужно было дать игровое время Солю и Цыганкову. К тому же, требовалась ротация с прицелом на игру с «Брюгге». Поэтому дали отдохнуть Гармашу и Бойко. У Миколенко после игры с «Карпатами» серьезный ушиб, но еще есть время на восстановление.

Новичок Жерсон Родригес? Он в Киеве. Завтра проведет с нами тренировку и будет готовиться к выездному матчу с «Брюгге». Сначала посмотрим на его состояние. У него был тяжелый перелет из Японии из-за часового пояса. А так, там шел чемпионат, Родригес в игровом тонусе", — заявил после матча главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич.

1:0 Буяльский (45+1-я мин.)

2:0 Буяльский (45+3-я мин.)

0:3 де Пена (52-я мин.)

На стадионе имени Владимира Бойко в Мариуполе сошлись в очной дуэли два полпреда Украины в Лиге Европы, неудачно стартовавшие в премьер-лиге (мариупольцы капитулировали на поле «Колоса» — 1:2, а парни Владимира Шарана не устояли дома под натиском «Шахтера» — 1:3). И если «Александрия» как бронзовый призер прошлого сезона заранее обеспечила себе место в групповом турнире, то подопечным Александра Бабича 8 августа предстоит старт в третьем раунде квалификации («Мариуполь» на стадионе «Черноморец» в Одессе примет голландский АЗ; начало встречи — в 20:00; стоимость билетов — от 90 до 260 гривен).

В обоюдоострой игре настойчивее оказались хозяева поля, которые благодаря голу с отнюдь не однозначного пенальти Фомина и блестящему сольному проходу с центра поля Вакулы сломили сопротивление обладателя «бронзы» прошлого сезона. Гол Ситало перед самым финальным свистком уже мало что мог изменить. Интересно, что «Александрия» не выиграла в Мариуполе ни одного из девяти проведенных матчей.

В прошлом сезоне «Ворскла» оба раза одолела «Десну» в Чернигове, не пропустив при этом ни одного мяча. Месть, как известно, блюдо, которое подают холодным. Подопечные Александра Рябоконя не только «распечатали» ворота полтавчан при родных болельщиках, но и с пятой попытки все-таки победили «Ворсклу» в премьер-лиге.

Положение команд:

1. «Динамо» — 6 (2);

2. «Шахтер» — 3 (1);

3. «Днепр-1» — 3 (1);

4. «Десна» — 3 (2);

5. «Колос» — 3 (1);

6. «Заря» — 3 (1);

7. «Мариуполь» — 3 (2);

8. «Львов» — 3 (2);

9. «Карпаты» — 0 (1);

10. «Олимпик» — 0 (1);

11. «Александрия» — 0 (2);

12. «Ворскла» — 0 (2).

В воскресенье, 4 августа, в рамках 2-го тура чемпионата Украины сыграют: «Олимпик» (Донецк) — «Колос» (Коваливка), «Заря» (Луганск) — «Днепр-1» и «Шахтер» (Донецк) — «Карпаты» (Львов).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть телетрансляцию поединка квалификации Лиги чемпионов «Брюгге» — «Динамо».

Фото ФК «Динамо»



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