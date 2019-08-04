Мир

В работе Instagram и Facebook произошел очередной сбой

Пользователи Instagram и Facebook в воскресенье, 4 августа, жалуются на проблемы в работе приложений.

Об этом свидетельствую данные сервиса Downdetector, который фиксирует проблемы в работе социальных сетей.

Пользователи Facebook не могут войти в свои аккаунты.

У части пользователей Instagram не обновляется лента новостей, некоторые не могут зайти в учетные записи. Кроме того, возникают проблемы при просмотре Stories.

В Украине о сбое в приложении сообщают пользователи из Винницы и Киева. Также проблемы возникли у пользователей в США, Бразилии, Бельгии, Нидерландах, Франции, Польши, Великобритании, России, Японии.

Напомним, предыдущий масштабный сбой в работе этих соцсетей фиксировался в середине июля. Тогда у юзеров не отображалась лента новостей и не получалось залогиниться.

Как сообщали «ФАКТЫ», компания Facebook планирует дополнить название приложений Instagram и WhatsApp.

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