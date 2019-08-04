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В работе Instagram и Facebook произошел очередной сбой
Пользователи Instagram и Facebook в воскресенье, 4 августа, жалуются на проблемы в работе приложений.
Об этом свидетельствую данные сервиса Downdetector, который фиксирует проблемы в работе социальных сетей.
Пользователи Facebook не могут войти в свои аккаунты.
У части пользователей Instagram не обновляется лента новостей, некоторые не могут зайти в учетные записи. Кроме того, возникают проблемы при просмотре Stories.
В Украине о сбое в приложении сообщают пользователи из Винницы и Киева. Также проблемы возникли у пользователей в США, Бразилии, Бельгии, Нидерландах, Франции, Польши, Великобритании, России, Японии.
Напомним, предыдущий масштабный сбой в работе этих соцсетей фиксировался в середине июля. Тогда у юзеров не отображалась лента новостей и не получалось залогиниться.
Как сообщали «ФАКТЫ», компания Facebook планирует дополнить название приложений Instagram и WhatsApp.
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