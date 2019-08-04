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Стало известно об убийстве в Донецке сына одного из главарей "ДНР"
В оккупированном Донецке убили рэпера Егора «Борзини», который приходился сыном известному террористу «ДНР» Игорю Андриенко. Об этом пишет в Twitter блогер Necro Mancer.
«Сын „министра“ Игоря Андриенко, донецкий рэпер Егор „Борзини“ был убит (застрелен) ночью 29−30/07/19. К взрыву машины на Куприна это отношения не имеет», — написал он.
В соцсетях сообщается, что незадолго до убийства рэпер записал новый альбом.
Как писали «ФАКТЫ», ранее в мае в СИЗО оккупированного Донецка убили подростка, находившегося под следствием. Об убитом известно, что он находился в СИЗО-5, где содержатся малолетние подозреваемые.
Незадолго до этого в так называемом «МГБ ДНР» жестко расправились со своим информатором, который работал в Службе безопасности Украины — после допроса его убили. Перед смертью его пытали электрическим током.
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— Вышла из бани и понеслась: крем для лица, крем для рук, крем для ног, крем для тела... Вопрос сына меня убил наповал: «Мама, а ты вообще зачем мылась?»...