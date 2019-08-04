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«МЮ» купил самого дорогого защитника в мировом футболе (фото)
Английский «Манчестер Юнайтед» официально объявил о переходе 26-летнего игрока обороны «Лестера» и сборной Англии Гарри Магуайра. Стоимость трансфера составила 93 млн евро (с учетом бонусов сумма может возрасти до 98 млн), что сделало футболиста самым дорогим защитником в истории футбола.
Прежний мировой рекорд принадлежал 19-летнему голландцу Маттейсу де Лихту, который недавно перебрался из «Аякса» в «Ювентус» за 85,5 млн евро.
Контракт Магуайра, в активе которого 20 поединков и один мяч в футболке национальной команды, рассчитан на 5 лет с возможностью продления еще на один сезон. Зарплата футболиста в «МЮ» составит 220 тысяч евро в неделю. Кстати, два года назад «Лестер» заплатил за футболиста «Халл Сити» «всего» 13,7 млн евро.
Отметим, что Гарри переберется в Манчестер не один, а со своей 25-летней невестой Ферн Хокинс — великолепной брюнеткой, как охарактеризовало девушку издание The Sun (кстати, два года назад возлюбленная футболиста с отличием получила степень бакалавра в физиотерапии).
Хокинс и Магуайр начали встречаться в 2011 году, когда Гарри играл за «Шеффилд Юнайтед». После семи лет отношений пара обручилась: футболист сделал предложение своей возлюбленной в Париже в феврале 2018 года. В апреле 2019-го у них родилась дочь.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Бавария» объявила о рекордном трансфере в истории немецкого футбола.
Фото ФК «Манчестер Юнайтед», Instagram
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