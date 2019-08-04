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- 18:56 Шнуров и не только: популярные российские артисты засветились в Крыму
Шнуров и не только: популярные российские артисты засветились в Крыму (фото, видео)
Известный российский музыкант Сергей Шнуров, который ездит с прощальным туром со своей группой «Ленинград» по российским городам, выступил в оккупированном Крыму на фестивале «Золотая балка».
Четвертый ежегодный музыкальный фестиваль на виноградниках #ZBFest 2019 прошел на полуострове в честь международного дня шампанского. Организатором выступила компания «Золотая Балка».
Мероприятие прошло в Севастополе в Балаклавском районе на открытом пространстве.
Кроме Шнурова, на оккупированном полуострове засветились Диана Арбенина со своей группой «Ночные снайперы, Дана Соколова, Матвей Мельников (рэпер Мот).
Напомним, Шнуров часто в стихах едко высмеивал настроения в современном российском обществе. За неудобные высказывания в отношении власти лидера популярной группы «Ленинград» даже хотели запретить в России.
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