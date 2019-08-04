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Зинченко с «Манчестер Сити» завоевал на «Уэмбли» Суперкубок Англии: видео голов
В воскресенье, 4 августа, на знаменитой арене «Уэмбли» состоялся матч за Суперкубок Англии, который традиционно открывает футбольный сезон на Туманном Альбионе. В борьбе за трофей сошлись чемпион премьер-лиги и обладатель Кубка Англии «Манчестер Сити» и вице-чемпион страны «Ливерпуль», выигравший в прошлом сезоне Лигу чемпионов.
Основное время напряженного поединка «Ливерпуль» — «Манчестер Сити», в котором все 90 минут в футболке «Сити» провел полузащитник сборной Украины Александр Зинченко, завершилось вничью — 1:1 (Матип, 77 — Стерлинг, 12), а в серии пенальти удача улыбнулась подопечным Хосепа Гвардиолы — 5:4 (Зинченко успешно реализовал свою попытку).
0:1 Стерлинг (12-я мин.)
1:1 Матип (77-я мин.)
Видео серии пенальти
Отметим, что «Манчестер Сити» стал обладателем трофея второй сезон подряд и шестой раз в истории. Правда, до рекорда непримиримых соперников из «Манчестер Юнайтед» (21 триумф!) «горожанам» очень далеко.
Кстати, Зинченко завоевал с «МанСити» седьмой трофей в карьере. Ранее 22-летний футболист выиграл с командой по два чемпионата Англии и Кубка лиги, а также Кубок и Суперкубок страны.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Манчестер Сити» принял решение по фартовому Зинченко.
Фото ФК «Ливерпуль»
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