«Шахтер» в новой форме разгромил «Карпаты»: видеообзоры матчей

Спорт

В воскресенье, 4 августа, матчами в Киеве, Запорожье и Харькове завершилась программа 2-го тура состязаний в отечественной премьер-лиге.

Чемпионат Украины. 2-й тур

«Шахтер» (Донецк) — «Карпаты» (Львов) — 2:0 (Марлос, 40, Мораес, 45). Молодежные составы — 4:1.

«Шахтер»: Пятов, Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Алан Патрик (Антонио, 68), Степаненко (Пихаленок, 82), Тете, Марлос, Тайсон, Мораес (Сикан, 68).

«Заря» (Луганск) — «Днепр-1» — 1:1 (Кочергин, 70 — Когут, 45+3). Молодежные составы — 1:2.

«Олимпик» (Донецк) — «Колос» (Коваливка) — 0:1 (Гавриш, 68, с пенальти). Удалены: Смирный («Колос»), 43-я минута, Пеньков («Олимпик»), 66-я минута, Абубакар («Олимпик»), 90+4-я минута.

Донецкому «Шахтеру», накануне на открытой тренировке представившему новую форму, довелось помучаться с «Карпатами». Львовяне держали оборону до конца первого тайма, но, как и поединке предыдущего тура с «Динамо», пропустили дважды перед самым перерывом. Сначала Марлос после прекрасного паса от Алана Патрика оказался один перед воротами и точно уложил мяч в правый от вратаря угол, а затем лучший бомбардир прошлого сезона Мораес оказался самым расторопным в штрафной площадке соперника и удвоил преимущество «горняков».

Гол Марлоса («Шахтер»), 40 минута

Гол Мораеса («Шахтер»), 45 минута

Во втором тайме подопечные Луиша Каштру могли играть уже в свое удовольствие, забив еще один мяч. На этот раз Марлос выступил в роли ассистента, прострелив с левого фланга, а защитник Исмаили, сыграв на опережение, как заправский форвард, пробросил мяч мимо голкипера. Когда исход матча был решен, тренерский штаб «горняков» дал возможность дебютировать за первую команду «горняков» чемпиону мира в составе сборной Украины U20 18-летнему нападающему Даниилу Сикану, который в прошлом сезоне выступал в аренде за «Мариуполь».

Гол Исмаили («Шахтер»), 63 минута

В Запорожье «Заря» после убедительной победы по сумме двух матчей над черногорской «Будучностью» в квалификации Лиги Европы принимала новичка высшего дивизиона — «Днепр-1». Подопечные Виктора Скрипника, проводившие четвертую игру за последние десять дней, пропустили в компенсированное к первому тайму время, когда после подачи с углового Когут выпрыгнул выше всех и головой отправил мяч в верхний угол.

Гол Когута («Днепр-1»), 45+3 минута

Гол Кочергина («Заря»), 70 минута

Настоящую бойню устроили в Киеве донецкий «Олимпик» и коваливский «Колос». Немногочисленные зрители, собравшиеся на трибунах стадиона «Динамо» имени Валерия Лобановского, не увидели много забитых мячей, зато стали свидетелями сразу трех удалений. В концовке первого тайма коваливцы остались в меньшинстве после того, как Смирный получил второе предупреждение, но после перерыва арбитр уравнял составы, удалив вратаря донецкого клуба Пенькова за фол последней надежды. Именно с этого пенальти и забил «Колос» — во втором матче подряд отличился капитан команды Гавриш, который в итоге и принес вторую победу новичку премьер-лиги. Уже в компенсированное время нервы не выдержали еще у одного «олимпийца» Абубакара, который ударил рукой по лицу соперника, и также досрочно покинул поле.

Положение команд:

1. «Шахтер» — 6 (2);

1. «Динамо» — 6 (2);

3. «Колос» — 6 (2);

4. «Днепр-1» — 4 (1);

5. «Заря» — 4 (2);

6. «Львов» — 3 (2);

7. «Мариуполь» — 3 (2);

8. «Десна» — 3 (2);

9. «Александрия» — 0 (2);

10. «Ворскла» — 0 (2);

11. «Олмпик» — 0 (2);

12. «Карпаты» — 0 (2).

В 3-м туре, матчи которого пройдут 10−11 августа, сыграют: «Динамо» (Киев) — «Шахтер» (Донецк), «Александрия» — «Олимпик», «Ворскла» (Полтава) — «Львов», «Днепр-1» — «Десна» (Чернигов), «Колос» (Коваливка) — «Заря» (Луганск), «Карпаты» (Львов) — «Мариуполь».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» благодаря дублю Буяльского и голу-красавцу де Пены разгромило «Львов».

Фото ФК «Шахтер»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter