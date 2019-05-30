Спорт

«Динамо» обыграло «Александрию» и узнало соперников в отборе к Лиге чемпионов: видеообзоры матчей

В четверг, 30 мая, матчами в Александрии, Львове и Мариуполе финишировал 28-й по счету чемпионат Украины по футболу.

Чемпионат Украины. 32-й тур

«Александрия» — «Динамо» (Киев) — 0:2 (Цыганков, 21, 70). На 32-й минуте удален Алибеков («Динамо»).

«Львов» — «Шахтер» (Донецк) — 0:3 (Дентиньо, 66, Степаненко, 78, Матвиенко, 86).

«Мариуполь» — «Заря» (Луганск) — 3:1 (Зубков, 66, Вакула, 67, Борячук, 90+4 — Пихаленок, 12, в свои ворота).

В последний игровой день 32-го тура премьер-лиги, по большому счету, нужно было определить лишь обладателя четвертого итогового места, который получит право стартовать не со второго, а с третьего квалификационного раунда Лиги Европы. В дуэли «Мариуполя» и «Зари» луганчан устраивала даже ничья, но гости, выйдя вперед, в итоге пропустили три мяча и финишировали пятыми.

В других встречах тура «Шахтер» на мажорной ноте завершил чемпионский сезон, без ряда лидеров обыграв в гостях «Львов», а «Динамо» впервые с апреля 2017 года одолело на выезде новоиспеченного обладателя «бронзы» «Александрию».

Донецкий «Шахтер», как известно, автоматически пробился в групповой этап Лиги чемпионов (жеребьевка — 29 августа, первый матч — 17 или 18 сентября). При распределении команд по группам подопечные Паулу Фонсеки будут во второй «корзине» и точно не сыграют с «Реалом», «Атлетико», «Боруссией» Д. и «Наполи».

Кстати, в топ-корзину при жеребьевке группового этапа попадут «Ливерпуль» или «Тоттенхэм» (в зависимости от итога финала Лиги чемпионов), «Челси», «Барселона», «Манчестер Сити», «Ювентус», «Бавария», «ПСЖ» и «Зенит».

Киевскому «Динамо», чтобы попасть в группу Лиги чемпионов, нужно преодолеть два раунда квалификации (в случае неудачи в любом из них «бело-синие» автоматически попадают в групповой турнир Лиги Европы).

Сначала во втором квалификационном раунде «пути представителей лиг» сразятся «сеяные» «Базель» (Швейцария) и «Олимпиакос» (Греция) с «несеянными» ПСВ «Эйндховеном» (Нидерланды) и «Викторией» из Чехии (жеребьевка — 18 июня).

В третьей квалификации к дуэту победителей второй присоединятся представители Франции, России, Португалии, Украины, Бельгии и Австрии. Они образуют четыре пары. Если дальше пройдут все фавориты, то «Динамо», португальский «Порту», «Базель» и «Олимпиакос» будут при жеребьевке «сеяными». Соперниками киевлян в третьем раунде отбора могут стать три клуба — «Брюгге» (Бельгия), «Истамбул Башакшехир» (Турция) и австрийский ЛАСК (с российским «Краснодаром» киевлян точно разведут при жеребьевке, которая состоится 22 июля). Матчи пройдут 6/7 и 13 августа.

Четыре победителя этого этапа в плей-офф раунде разыграют две путевки в группу Лиги чемпионов. Если предположить, что дальше пройдут клубы с более высоким рейтингом, то «сеяный» статус получат «Порту» и «Динамо», «несеяный» — «Базель» и «Олимпиакос». Жеребьевка — 5 августа, поединки состоятся 20/21 и 27/28 августа.

Бронзовый призер чемпионата Украины «Александрия» стартует в групповом турнире Лиги Европы. Жеребьевка — 30 августа, первый поединок — 19 сентября.

«Мариуполь» начнет свой еврокубковый путь в третьем раунде квалификации. Жеребьевка — 22 июля, игры состоятся 8 и 15 августа.

И, наконец, луганская «Заря» возьмет старт во втором отборочном раунде Лиги Европы. Жеребьевка — 19 июня, встречи намечены на 25 июля и 1 августа.

Итоговое положение команд:

1—6-е места

1. «Шахтер» — 83 очка;

2. «Динамо» — 72;

3. «Александрия» — 49;

4. «Мариуполь» — 43;

5. «Заря» — 43;

6. «Львов» — 34;

7—12-е места

7. «Ворскла» — 44;

8. «Десна» — 42;

9. «Карпаты» — 33;

10. «Олимпик» — 33;

11. «Черноморец» — 29;

12. «Арсенал-Киев» — 26.

Бомбардиры: 19 мячей — Жуниор Мораес («Шахтер»); 18 — Виктор Цыганков («Динамо»); 14 — Марьян Швед («Карпаты»); 9 — Бруно Дуарте («Львов»), Марлос («Шахтер»), Евгений Банада («Александрия»), Сергей Вакуленко («Арсенал-Киев»).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Арсенал-Киев» проиграл «Карпатам» и вылетел из премьер-лиги.

Фото ФК «Динамо»

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