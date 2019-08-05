В России умерла 21-летняя футболистка (фото)

Спорт

В российском женском футболе произошла трагедия. В возрасте 21 года ушла из жизни полузащитник клуба «Чертаново» Анастасия Березина (на фото). У девушки во сне остановилось сердце.

«В нашей семье — огромное горе… В ночь с 3 на 4 августа не стало Анастасии Березиной. Больше половины своей жизни Настя отдала нашему клубу, она 11 лет отыграла в «Чертаново», пройдя все ступени — от начальной школы до стартового состава главной команды, и каждый день она делала все возможное, чтобы наш клуб становился сильнее и побеждал.

Настя неоднократно выигрывала чемпионаты страны, играла в финале Кубка, становилась лучшим игроком и бомбардиром различных турниров, защищала цвета национального флага, выступая за юниорскую и молодежную команды России.

Женский футбольный клуб «Чертаново» выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Анастасии Березиной и скорбит вместе с ними. Мы гордимся тем, что ты была нашей частью и всегда будем тебя помнить. Насте был всего 21 год. Светлая память", — сообщается в официальном Instagram клуба.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 17-летний вратарь отбил пенальти грудью и умер.

Фото ФК «Чертаново»



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