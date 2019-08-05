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В России загорелся скоростной поезд из-за зацепера на крыше
В РФ скоростной поезд «Сапсан», следовавший из Санкт-Петербурга в Москву, был задержан в Тверской области на 49 минут из-за возникшего пожара на крыше, куда взобрался мужчина-зацепер. Об этом сообщает ТАСС.
«По предварительным данным, на крыше скоростного поезда „Сапсан“ сообщением Санкт-Петербург — Москва обнаружено тело мужчины, личность которого в настоящее время устанавливается», — цитирует агентство представителя Московского межрегионального следственного управления Следственного комитета Росси.
Также в комитете сообщили о том, что на место происшествия выехала следственно-оперативная группа.
Ранее о возгорании в «Сапсане» сообщил очевидец. По его словам, на крышу поезда залез мужчина. После того как огонь был потушен, поезд продолжил свой путь.
В пресс-службе Управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу в свою очередь сообщили, что причиной загорания стало короткое замыкание, вызванное зацепером. Сам мужчина погиб.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Житомире 18-летний «зацепер» получил ожоги 96% тела, попав под напряжение 27 тысяч вольт на крыше электрички сообщением «Фастов-Житомир». Молодого человека госпитализировали в ожоговое отделение областной больницы в крайне тяжелом состоянии.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!