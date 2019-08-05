Мир

В России загорелся скоростной поезд из-за зацепера на крыше

В РФ скоростной поезд «Сапсан», следовавший из Санкт-Петербурга в Москву, был задержан в Тверской области на 49 минут из-за возникшего пожара на крыше, куда взобрался мужчина-зацепер. Об этом сообщает ТАСС.

«По предварительным данным, на крыше скоростного поезда „Сапсан“ сообщением Санкт-Петербург — Москва обнаружено тело мужчины, личность которого в настоящее время устанавливается», — цитирует агентство представителя Московского межрегионального следственного управления Следственного комитета Росси.

Также в комитете сообщили о том, что на место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Ранее о возгорании в «Сапсане» сообщил очевидец. По его словам, на крышу поезда залез мужчина. После того как огонь был потушен, поезд продолжил свой путь.

В пресс-службе Управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу в свою очередь сообщили, что причиной загорания стало короткое замыкание, вызванное зацепером. Сам мужчина погиб.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Житомире 18-летний «зацепер» получил ожоги 96% тела, попав под напряжение 27 тысяч вольт на крыше электрички сообщением «Фастов-Житомир». Молодого человека госпитализировали в ожоговое отделение областной больницы в крайне тяжелом состоянии.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter