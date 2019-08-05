Погром памятников ветеранам АТО на Житомирщине: появилось видео с первым подозреваемым

Происшествия

В Новоград-Волынском полиция вышла на след вандалов, устроивших погром на городском кладбище. В ночь на 1 августа группа хулиганов повредила 15 могильных памятников. Особенно безжалостно погромщики крушили памятники бойцам, погибшим на Донбассе.

Проанализировав записи с городских камер видеонаблюдения, правоохранителей особо заинтересовало видео, снятое в 22.49 31 июля неподалеку от кладбища — в полутора километрах в сторону центра. Мужчина в белой футболке и кепке (появляется на седьмой минуте видео) ведет себя подозрительно: цепляется к прохожим, прыгает на проезжей части, пытается помешать движению транспорта. Поведение гражданина говорит о признаках алкогольного или наркотического опьянения.

В полиции надеются, что жители города помогут опознать гражданина на видео. Также есть надежда, что предполагаемый вандал мог попасть на записи автомобильных регистраторов. Полицейские просят водителей, проезжавших вечером 31 июля в районе улиц Пушкина и Шевченко, помочь следствию.

Напомним, погром могил ветеранов АТО в Новоград-Волынском — не первое преступление такого рода. Летом 2019 года в Киеве пьяный гражданин разрушил памятник Герою Небесной Сотни Сергею Нигояну, а во Львовской области офис организации ветеранов АТО расписали антиукраинскими слоганами.

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