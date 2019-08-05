- 08:27 Родных Кейт Миддлтон обвинили в попытке нажиться на дне рождении Меган Маркл
- 08:26 Россия готовилась привезти на Майдан 100 тысяч людей и устроить бойню: сделано сенсационное признание
- 08:02 Операция "Пронзающая стрела": 55 лет назад США сбросили первые бомбы на Северный Вьетнам
- 07:55 Погром памятников ветеранам АТО на Житомирщине: появилось видео с первым подозреваемым
- 07:53 Как привидение: исхудавшая Анджелина Джоли в белом балахоне посетила зоомагазин
- 07:41 «Брюгге» – «Динамо»: прогнозы букмекеров на матч квалификации Лиги чемпионов
- 07:29 "Вы молчали, когда захватывали Донбасс, а теперь "русский мир" пришел к вам", — ответ протестующим москвичам
- 06:55 Стало известно прозвище главаря "ДНР" Пушилина
- 06:50 Пенсии в Украине: у Зеленского рассказали об изменениях в выплатах
- 06:46 Где смотреть онлайн «Брюгге» — «Динамо»: расписание трансляций матча Лиги чемпионов
- 06:45 Скандал в РФ: дочь «вора в законе» стала звездой шоу-бизнеса
- 06:25 Тысячи мёртвых медуз: берега Азовского моря превратились в жуткое «желе»
Погром памятников ветеранам АТО на Житомирщине: появилось видео с первым подозреваемым
В Новоград-Волынском полиция вышла на след вандалов, устроивших погром на городском кладбище. В ночь на 1 августа группа хулиганов повредила 15 могильных памятников. Особенно безжалостно погромщики крушили памятники бойцам, погибшим на Донбассе.
Проанализировав записи с городских камер видеонаблюдения, правоохранителей особо заинтересовало видео, снятое в 22.49 31 июля неподалеку от кладбища — в полутора километрах в сторону центра. Мужчина в белой футболке и кепке (появляется на седьмой минуте видео) ведет себя подозрительно: цепляется к прохожим, прыгает на проезжей части, пытается помешать движению транспорта. Поведение гражданина говорит о признаках алкогольного или наркотического опьянения.
В полиции надеются, что жители города помогут опознать гражданина на видео. Также есть надежда, что предполагаемый вандал мог попасть на записи автомобильных регистраторов. Полицейские просят водителей, проезжавших вечером 31 июля в районе улиц Пушкина и Шевченко, помочь следствию.
Напомним, погром могил ветеранов АТО в Новоград-Волынском — не первое преступление такого рода. Летом 2019 года в Киеве пьяный гражданин разрушил памятник Герою Небесной Сотни Сергею Нигояну, а во Львовской области офис организации ветеранов АТО расписали антиукраинскими слоганами.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса. Магазин. Покупатель жалуется директору: "Ваша продавщица обозвала меня старым хреном и еще другими пожилыми растениями!"