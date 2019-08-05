25.41 / 25.70 28.09 / 28.61
Киев: +14
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

Россия готовилась привезти на Майдан 100 тысяч человек и устроить бойню: сделано сенсационное признание

8:26 5 августа 2019 220
майдан
Инф. «ФАКТОВ»

В 2013 году, когда на Майдане начинались первые акции протеста, Россия была готова привезти в центр Киева около ста тысяч прокремлевски настроенных граждан для провоцирования массовых столкновений. Такое сенсационное признание озвучил российский политик и пропагандист Константин Кнырик, выступая на форуме «Донузлав-2019» в оккупированном Крыму.

По замыслу российских политтехнологов, противостояние украинских сил и свезенной «массовки» неизбежно закончилось бы бойней, а Виктор Янукович получил бы оправдание для разгона протестующих.

По словам Кнырика, свой сценарий подавления Майдана он обсуждал с депутатом-регионалом Михаилом Чечетовым.

«Перед началом Майдана я встречался с Чечетовым. Мы предлагали ему крайне примитивный сценарий, понимая, что будет происходить дальше. Мы предлагали ему привезти порядка ста тысяч человек… Разогнали бы и тех, и тех, и обосновали бы очень просто — не допустить кровопролития. И это все бы закончилось, и мы были готовы на такой сценарий», — рассказывал российский пропагандист.

По словам Кнырика, в ответ на такое предложение Чечетов посоветовал «не париться». «Регионал» был уверен, что протесты на Майдане удастся подавить силами «Беркута» и внутренних войск.

Напомним, в ноябре 2013 года около 300 сотрудников «Беркута» жестоко разогнали акцию евромайдановцев. Разгон демонстрантов стал началом массовых протестов в Киеве, которые позднее получили название «Революция Достоинства».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама" публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер