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Россия готовилась привезти на Майдан 100 тысяч человек и устроить бойню: сделано сенсационное признание
В 2013 году, когда на Майдане начинались первые акции протеста, Россия была готова привезти в центр Киева около ста тысяч прокремлевски настроенных граждан для провоцирования массовых столкновений. Такое сенсационное признание озвучил российский политик и пропагандист Константин Кнырик, выступая на форуме «Донузлав-2019» в оккупированном Крыму.
По замыслу российских политтехнологов, противостояние украинских сил и свезенной «массовки» неизбежно закончилось бы бойней, а Виктор Янукович получил бы оправдание для разгона протестующих.
По словам Кнырика, свой сценарий подавления Майдана он обсуждал с депутатом-регионалом Михаилом Чечетовым.
«Перед началом Майдана я встречался с Чечетовым. Мы предлагали ему крайне примитивный сценарий, понимая, что будет происходить дальше. Мы предлагали ему привезти порядка ста тысяч человек… Разогнали бы и тех, и тех, и обосновали бы очень просто — не допустить кровопролития. И это все бы закончилось, и мы были готовы на такой сценарий», — рассказывал российский пропагандист.
По словам Кнырика, в ответ на такое предложение Чечетов посоветовал «не париться». «Регионал» был уверен, что протесты на Майдане удастся подавить силами «Беркута» и внутренних войск.
Напомним, в ноябре 2013 года около 300 сотрудников «Беркута» жестоко разогнали акцию евромайдановцев. Разгон демонстрантов стал началом массовых протестов в Киеве, которые позднее получили название «Революция Достоинства».
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