Разумков рассказал, как новая власть планирует возвращать Донбасс

Политика

В партии «Слуга народа» были вынуждены признать, что для прекращения войны на Донбассе мало одного лишь желания украинской стороны. Более того, для возвращения оккупированных территорий под контроль Украины понадобится кардинально менять внутреннюю и международную политику. Об этом заявил глава партии «Слуга народа» и потенциальный спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

В интервью российскому «Коммерсанту» Разумков констатировал, что желание закончить войну есть, но этого мало.

«Все мы хотели бы, чтобы наступил мир, чтобы Донбасс и Крым вернулись в Украину. К сожалению, это не решается законами… Это не вопрос законов. Это вопрос желания. Желания закончить эту войну. У украинской стороны оно есть. К сожалению, не у всех участников этого процесса мы наблюдаем это желание», — считает Разумков.

По словам политика, в Раде будет обсуждаться закон об особом статусе Донбасса, но для реального возвращения оккупированных территорий понадобится решить целый комплекс задач. «Здесь больше вопросы дипломатии, санкционного давления, вопросы внутренней политики, связанные с борьбой с коррупцией, с информационной политикой, с экономикой, инфраструктурой, социальной политикой», — добавил он.

Напомним, ранее в команде Владимира Зеленского были уверены, что для мира на Донбассе нужно договориться с Путиным. Сам Зеленский также выражал уверенность, что договоренности с российским президентом возможны.

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