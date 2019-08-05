- 10:19 На испанском курорте разгорелся скандал из-за флага России и оскорбления украинцев: что произошло
- 10:09 Илон Маск сравнил королеву Елизавету II с телепузиками
- 10:09 Фатальные ошибки обходятся очень дорого: известный журналист предупредил о последствиях монополии Зеленского
- 09:46 Не смог выехать из чужого двора и сломал шлагбаум: появилось любопытное видео из Ирпеня
- 09:45 В Украине потеплеет, но дожди не отступят: прогноз погоды на начало недели
- 09:44 «Брюгге» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 09:44 «А он изменился...»: армейские приятели принца Гарри высмеяли его за изнеженность под влиянием Меган Маркл
- 09:20 В России умерла 21-летняя футболистка
- 09:00 "НКВД", игры в "войнушку" и "амазонки": вместо фестиваля сепаратисты на Донбассе устроили шабаш
- 08:59 Разумков рассказал, как новая власть планирует возвращать Донбасс
- 08:59 Эксперт рассказал, когда доллар может взлететь до 30 гривен
- 08:39 В столице Египта произошел взрыв: не менее 19 погибших
Не смог выехать из чужого двора и сломал шлагбаум: появилось любопытное видео из Ирпеня
В городе Ирпень Киевской области водитель автомобиля, выезжая со двора, был вынужден ломать новый шлагбаум. Инцидент заставил по-новому взглянуть на вопрос ограждения придомовых территорий и создания «закрытых дворов».
На видео с камер наблюдения зафиксирован момент, когда водитель оказался перед непреодолимой преградой. Не сумев открыть шлагбаум, чтобы выехать со двора, автовладелец решил ломать блокирующее устройство. Видео опубликовано на странице «Киев Оперативный».
У жителей Ирпеня поступок автовладельца вызвал полярные реакции. С одной стороны, проблему хитрецов, паркующихся в чужих дворах, действительно нужно решать. С другой стороны, территория у дома — не частная собственность и законность установления там шлагбаума под большим сомнением.
Также ирпенцы не преминули заметить, что автовладелец не рвался во двор, а напротив — пытался выехать оттуда. Проблему могла решить кнопка связи с охранником или консьержем, но ее установщики шлагбаума почему-то не предусмотрели.
Без такой кнопки поломки шлагбаума рискуют стать регулярными, а прибывшие на вызов пожарные или «скорая помощь» могут так и не заехать во двор.
Напомним, в Украине собираются ужесточить правила парковки для автомобилей. В Киеве с 10 июля инспекторы активно занялись машинами, оставленными в неположенном месте.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Женщинам очень легко снимать стресс на кухне. Например, достала индюка или петуха, назвала его Петей или Ваней, отрезала все, что захотела — и медленно-медленно опустила в кипяток...