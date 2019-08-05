Происшествия

Не смог выехать из чужого двора и сломал шлагбаум: появилось любопытное видео из Ирпеня

В городе Ирпень Киевской области водитель автомобиля, выезжая со двора, был вынужден ломать новый шлагбаум. Инцидент заставил по-новому взглянуть на вопрос ограждения придомовых территорий и создания «закрытых дворов».

На видео с камер наблюдения зафиксирован момент, когда водитель оказался перед непреодолимой преградой. Не сумев открыть шлагбаум, чтобы выехать со двора, автовладелец решил ломать блокирующее устройство. Видео опубликовано на странице «Киев Оперативный».

У жителей Ирпеня поступок автовладельца вызвал полярные реакции. С одной стороны, проблему хитрецов, паркующихся в чужих дворах, действительно нужно решать. С другой стороны, территория у дома — не частная собственность и законность установления там шлагбаума под большим сомнением.

Также ирпенцы не преминули заметить, что автовладелец не рвался во двор, а напротив — пытался выехать оттуда. Проблему могла решить кнопка связи с охранником или консьержем, но ее установщики шлагбаума почему-то не предусмотрели.

Без такой кнопки поломки шлагбаума рискуют стать регулярными, а прибывшие на вызов пожарные или «скорая помощь» могут так и не заехать во двор.

Напомним, в Украине собираются ужесточить правила парковки для автомобилей. В Киеве с 10 июля инспекторы активно занялись машинами, оставленными в неположенном месте.

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