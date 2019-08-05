Информация на упаковке: что нужно знать о новой маркировке продуктов

Клуб потребителей

С 6 августа вступает в силу документ, который, без преувеличения, касается абсолютно всех жителей Украины. Это Закон «Об информации для потребителей пищевых продуктов». Его основная цель — усовершенствовать и привести к европейским стандартам правила маркировки продуктов питания в Украине. А главной задачей является надлежащая защита здоровья и прав потребителей в отношении предоставления правдивой и полной информации о продуктах питания и, как следствие, сознательного приобретения покупателями пищевых продуктов. Так что же нового предлагает закон?

Отныне на каждой этикетке обязательно должен быть полный список ингредиентов:

содержание сахара;

пищевые добавки и красители;

информация о наличии аллергенов и их вида (лактоза, арахис и т. д. ) должна выделяться отдельным цветом;

) должна выделяться отдельным цветом; ограничения для употребления (например, информация об опасности для диабетиков);

указание способа переработки и хранения, а также то, может ли продукт замораживаться повторно, а если мясо или рыба были заморожены, должно быть указано «разморожено»;

для фарша и замороженных продуктов (рыба, внутренности) надо указывать содержание воды в килограмме продукта, если ее больше 5%.

Не секрет, что до недавнего времени производители умудрялись печатать информацию на упаковке таким мелким шрифтом, что ее невозможно было прочитать даже при помощи лупы. Поэтому, по новому закону, минимальная высота шрифта для надписей не может быть меньше 1,2 мм (или 0,9 мм, если упаковка маленькая). Кстати, производители колбас теперь обязаны указывать на упаковке, является ли оболочка продукта съедобной.

При этом законодатели решили, что некоторая информация на упаковке лишняя. В частности, разрешено не указывать калорийность и точный срок реализации. Последнее касается продуктов, срок годности которых год и более, в этом случае указываются только месяц и год, но не конкретная дата. Также исчезло из обязательного перечня упоминание о растительном масле, в том числе пальмовом, химических добавках, остатках ветеринарных препаратов. Это касается только продуктов с минимальной степенью переработки: молока, кефира, сыра, масла, сметаны. Также не обязательно указывать процентный состав ингредиентов, можно только их наименование.

Законом запрещается изображать на упаковке ингредиент, если такой компонент не используется или не содержится в пищевом продукте. Например, если на упаковке кетчупа изображен какой-либо овощ, он обязательно должен был быть использован при производстве. Перечень используемых ингредиентов указывается после слов «ингредиенты» или «содержимое» и должен включать в себя все ингредиенты пищевого продукта в порядке уменьшения их массы по состоянию на момент их использования при производстве продукта.

Однако это правило имеет ряд исключений. В частности, производитель имеет право не раскрывать перечень используемых ингредиентов в отношении, к примеру, продуктов переработки молока: сыра, сливочного масла, ферментированного молока и сливок, кисломолочных продуктов, в процессе производства которых не использовались никакие другие ингредиенты, кроме заквасочных культур, пищевых энзимов и культур микроорганизмов, наличие которых необходимо для процесса производства.

Также правило не распространяется на сыры, за исключением свежих или плавленых, в которые добавлена соль, необходимая для производства. При этом на молочных продуктах нельзя писать, что они являются натуральными, если:

при их изготовлении составляющие молока (молочный жир, молочный белок, лактоза) были полностью или частично заменены;

в производстве использовались жиры и/или белки немолочного происхождения, а также любые стабилизаторы и консерванты (для традиционных молочных продуктов).

Новый закон вводит некоторые ограничения и в сфере рекламы. Так, информация о пищевых продуктах не должна содержать неправдивые данные или вводить в заблуждение, а также предписывать не присущие продукту свойства или последствия потребления. Например, в рекламе энергетических напитков нельзя указывать, что их употребление приведет к появлению у человека «суперсилы» или «супервозможностей».

Стоит отметить, что новый закон также меняет меры воздействия на нарушителей правил маркировки продуктов. Юридические лица будут оштрафованы на 15 минимальных зарплат (с 1 января 2019 года минимальная зарплата равна 4 173 грн, то есть штраф составит 62 565 грн), а физлица-предприниматели — на 10 минимальных зарплат (41 730 грн). А вот если вдруг не будет указана информация о наличии аллергенов, то юрлицам придется уплатить 30 минимальных зарплат (125 190 грн), а физлицам-предпринимателям — 20 зарплат (83 460 грн).

Как сообщил «ФАКТАМ» генеральный директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, новый закон в первую очередь навел прядок в ранее существовавших правилах маркировки продуктов питания.

«Если раньше требования к информации на упаковке были прописаны в разных законодательных и нормативных актах, то теперь они собраны в одном законе, как в кодексе. Но ничего кардинально нового мы там не увидим. Например, требования указывать информацию по содержанию ГМО или страну-производителя существовали и раньше. Сейчас произошла унификация законодательства, все нормы объединены в одном документе. Ну и введены новые санкции в отношении нарушителей.

Зачастую это различные штрафы. Но самая жесткая санкция за нарушение данного законодательства — это даже не штраф, а приостановка производства. Она применяется, если предприятие производит товар, небезопасный для здоровья. Ну и плюс еще штраф", — Алексей Дорошенко.

Стоит напомнить, что на днях вступил в силу закон, регулирующий производство и реализацию органических продуктов. Документ предусматривает запрет на использование маркировки «био», «эко» и «органик» без соответствующей проверки качества и наличия документального подтверждения «органичности» продуктов. Согласно закону, органической может считаться пищевая продукция, при производстве которой не использовались химические удобрения, пестициды, консерванты и тому подобное.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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