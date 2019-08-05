Происшествия

Оскорблял и полез в драку: сеть возмутило нападение "охранника" ТЦ в Киеве на водителя авто

В Киеве торговый центр «Космополит» снова попал в скандал из-за грубости охраны. Клиент, заехавший на территорию у торгового центра, заснял на видео, как к нему подбегает молодой человек, при этом оскорбляет, пытается ударить через открытое окно в машине и всячески провоцирует на драку.

Агрессивный молодой человек не представился. Он был с рацией, но без формы, потому не понятно, является ли он штатным охранником ТЦ. Позднее на место скандала подтянулся охранник в форме. Судя по его поведению, можно предположить, что он пришел на помощь коллеге.

Водитель решил не оставлять скандал без реакции и написал заявление в полицию. Сведения внесены в реестр, начато расследование. Сейчас автор видео просит помочь опознать агрессивного гражданина.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» сообщали об инциденте, когда охрана торгового центра избила 15-летнего подростка, попробовавшего несколько развесных орешков в торговом зале. Вопиющий случай привлек внимание детского омбудсмена. А еще в одном супермаркете в Соломенском районе Киева охрана жестоко избила посетителей, не оплативших товар.

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