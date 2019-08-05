Новые тренды в маникюре: лучшие примеры дизайна (фото)

Стиль жизни

Маникюром можно восхищаться, если мастер — настоящий художник. Ведь создать красивый дизайн на ногтях — работа филигранная. Одно неточное движение — и все может пойти насмарку. Маникюр должен быть не только красивым, но и стильным, тогда его обладательница чувствует себя на высоте. Для этого мастер должен следить за трендами. Лучшие образцы дизайна ногтей «ФАКТАМ» представили нейл-стилисты, призеры международных конкурсов по ногтевому дизайну Мария Балодис (рассказывавшая ранее о модной технике deep design) и Алла Александрович.

— Очень популярны дизайны с портретами в стиле кубизма, а также минимализма и в стиле одной линии, — говорит нейл-стилист из Израиля Мария Балодис.

Портретный дизайн понравится стильным девушкам (Фото из альбома Марии Балодис)

— Объемный дизайн «божья коровка» выполняется в сочетании с ультрамодным неоновым оранжевым покрытием. Он поднимает настроение.

Дизайн «божья коровка» – истинно летний дизайн (Фото из альбома Марии Балодис)

— Когда, как не летом, носить солнечные оттенки желтого — от невероятных неоновых до нежных пастельных, — говорит Мария Балодис.

Солнечные оттенки желтого – фавориты лета (Фото из альбома Марии Балодис)

— Морская тема летом никогда не выходит из моды. И с помощью объемного дизайна можно создавать невероятно реалистичные элементы морской тематики. Таковы, к примеру, ракушка и морской конек.

Ракушка на ногте – верх совершенства. Ее не отличить от настоящей (Фото из альбома Марии Балодис)

— Минималистичный китенок с элементами объемного дизайна в виде морских брызг — еще один вариант морского дизайна. Кстати, этот дизайн, несмотря на кажущуюся простоту, можно отнести к сложным. В нем использованы несколько техник: рисунок от руки, объемный арт, градиент.

Китенок и брызги моря – очень милый дизайн (Фото из альбома Марии Балодис)

— Сегодня маникюр — не просто накрашенные ногти, а самодостаточный аксессуар, — считает Мария Балодис. — При этом стильный дизайн может эффектно дополнить кольцо или браслет и даже стать одним из элементов украшения. Меня часто спрашивают, как лучше сочетать дизайн ногтей с кольцами. Дам универсальную рекомендацию: полупрозрачное покрытие ногтей будет прекрасно смотреться в тандеме с любым украшением.

Мария Балодис закончила художественную академию и строительный вуз, а потом решила воплотить свои способности к рисованию в нейл-арте. В сфере ногтевого дизайна в последнее время невероятное количество инноваций. Появляются все новые и новые техники и средства для их воплощения. Мария Балодис считает, что каждый ноготь в дизайне может быть арт-объектом. По ее мнению, дизайн ногтей на одной руке не обязательно должен быть зеркальным отражением дизайна на другой. Она постоянно экспериментирует в своем творчестве и не боится браться за воплощение самых сложных задач.

— Мои работы очень разнообразны, каждой клиентке предлагаю дизайн по ее вкусу и настроению, — рассказывает нейл-стилист Алла Александрович, в этом году получившая первенство на Международном чемпионате нейл-дизайна в Тель-Авиве и признанная лучшим мастером в технике китайской росписи ногтей. — Очень красиво смотрится на ногтях с нежно-розовым покрытием китайская роспись. Такой дизайн подходит как для вечернего выхода, так и повседневной носки. Думаю, он всегда будет в моде. Китайская роспись — очень красивая техника, однако она чрезвычайно сложная в исполнении. Основные мотивы связаны с природой. Это пейзажи, бабочки и, конечно, цветы. Каждая деталь создается одним мазком кисточки, поэтому работа филигранная, требует точности. Рисунок наносится акриловыми красками и напоминает фото. Многие не могут поверить, что произведения такой сложности можно создать на ногте, и даже принимают их за наклейки. А когда узнают правду, не скрывают восхищения. Китайская роспись хорошо сочетается с французским маникюром. Получается очень элегантно. Китайская роспись актуальна и в праздники, и в будни. Важно, чтобы она была выполнена безупречно.

Китайская роспись, по мнению Аллы Александрович, всегда будет в моде (Фото из альбома Аллы Александрович)

— «Джинсовый» маникюр, я бы сказала, более молодежный. Сморится он стильно и современно. Это повседневный вариант. Такой дизайн может быть дополнен цветами или стразами. Подсолнухи на ногтях — хит летнего сезона.

По словам нейл-стилиста, «джинсовый» маникюр – летний тренд (Фото из альбома Аллы Александрович)

— Морской дизайн с чайкой и якорем летом уместен и на отдыхе, и в городе. Он подойдет к любому наряду.

Летом морская тема в дизайне всегда актуальна (Фото из альбома Аллы Александрович)



- Красно- черно- белый маникюр подходит для молодежных вечеринок. Элементы строгой геометрии в нем дополняются, к примеру, «кремом на торте». Это очень необычно.

Такой маникюр нейл-стилист советует для молодежных вечеринок (Фото из альбома Аллы Александрович)

По мнению Марии Балодис, самые креативные идеи становятся трендами, выходят на пик популярности, а затем долгое время воплощаются в авторских интерпретациях мастеров по всему миру. Современная нейл-индустрия позволяет любой женщине быть обладательницей красивых ухоженных рук и ногтей. Для многих ногти — один из модных аксессуаров.

А Алла Александрович напоминает, что важно ухаживать за руками и ногтями. Она рекомендует парафинотерапию, а дома применять оливковое масло. Если кожа сухая, на ней есть трещинки, покраснения, то такое масло, по словам мастера, очень эффективно. Желательно втирать его в кожу перед сном. Чтобы не испачкалась постель, приобретите тоненькие тканевые перчатки. Для укрепления ногтевой пластины Алла Александрович советует ванночки с теплой водой, в которую добавлены капелька йода, пара капель лимонного сока и щепотка морской соли. Нужно погрузить руки на 10−15 минут. Если уход регулярный, результат будет очевидным.

Нейл-стилисты говорят о том, что красивые ухоженные руки придают женщине уверенность. А уверенность помогает вершить великие дела.

Ранее модные идеи для маникюра «ФАКТАМ» подсказывала нейл-стилист из Болгарии Ирина Кулик-Граматикова. По ее мнению, визитная карточка лета — морской дизайн.

Стилист из Румынии Алина Рэнджук рассказала «ФАКТАМ» о модный цветах маникюра и идеях дизайна ногтей для офиса, отдыха, свадьбы и занятий спортом.

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