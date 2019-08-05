Таксист запер пассажира-должника в гараже и приковал цепями: жуткое ЧП под Киевом

Происшествия

Молодому жителю Сум дорого обошлась попытка бесплатно проехаться в киевском такси. Неплатежеспособного пассажира посадили в гараж и там заковали в цепи. В заточении сумчанин провел около семи часов, пока не сумел выбраться на волю.

История началась, когда сумчанин заказал такси из Киева до родного города. На полпути таксист, вероятно заподозрив неладное, потребовал рассчитаться за поездку. Пассажир признался, что на счету у него нет денег. Попытка взять кредит в ближайшем банке провалилась: сумчанин фигурировал в черном списке должников и потому в займе было отказано.

Таксист решил во что бы то ни стало компенсировать свои расходы на поездку. Он объявил пассажиру, что его долг составляет семь тысяч гривен, а до погашения этой суммы мужчина будет сидеть на цепи. Заложника таксист держал в своем гараже в селе Софиевская Борщаговка под Киевом.

Освободиться сумчанину удалось чудом. В гараже мужчина нашел инструменты и с их помощью избавился от оков. Оказавшись на воле, бывший узник обратился в полицию. Таксиста задержали. Сейчас ему грозит до пяти лет лишения свободы за похищение человека (ч.2 ст. 146 Уголовного кодекса).

Напомним, ранее в Киеве задержали таксиста, изнасиловавшего пассажирку. А в Николаеве таксист избил девушку, севшую в машину без кошелька.

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