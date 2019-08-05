Деньги

Доллар и евро дорожают после рекордного падения: что будет дальше

После длительного снижения курсы доллара и евро стремительно идут вверх. За прошедшие выходные доллар подорожал на 19 копеек, а евро — на 39 копеек. В понедельник, 5 августа, Национальный банк Украины установил официальные курсы на уровне 25,54 грн за доллар и 28,36 грн за евро. Наличные доллары банки покупают в среднем по 25,42 грн, а продают — по 25,69 грн. Средний курс покупки наличного евро составляет 28,12 грн, продажи — 28,61 грн.

«На минувшей неделе доллар развернулся, перейдя от падения к росту, — рассказал «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Доллар подорожал к гривне во всех сегментах валютного рынка на 0,4−2,0%.

Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 25,44 до 25,54 грн (+ 0,4%). Спрос и предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время выросли с 25,22−25,24 до 25,73−25,75 (+ 2,0%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю выросли с 25,16−25,46 до 25,50−25,83 (+ 1,3%/+ 1,4%). При этом разница между средними курсами продажи и покупки расширилась с 1,2% до 1,3% за счет более быстрого роста курса продажи доллара по сравнению с покупкой.

Между тем в кругах экономического руководства страны продолжается дискуссия о возможности и необходимости вмешательства в курсообразование. В пятницу к ней подключился директор департамента открытых рынков НБУ Сергей Пономаренко. Он справедливо напомнил, что в Украине плавающий, а не фиксированный курс гривни. По его словам, «у нас нет такой тактики, чтобы защищать какую-то цифру, допустим, не дать гривне укрепиться до показателя более 25 гривен за доллар или не дать ей ослабнуть до уровня свыше 30 гривен за доллар. В этом и есть суть плавающего курса: он меняется под влиянием спроса и предложения».

На начавшейся неделе мы ожидаем роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 26,2 грн, а наличный доллар в банках — около 25,8−26,2 грн", — считает Иосуб.

Эксперты также рассказали о причинах нынешней ситуации на отечественном валютном рынке.

«Курс украинской гривни снизился, с утра в понедельник она торгуется на уровне 25,55−25,75 грн за доллар, — сообщил «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Причиной падения стало ожидание сокращения предложения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на рынке с целью ограничить укрепление гривни и восстановить бюджетные поступления. Минфин преследует цель — наполнить бюджет, что при сильной гривне невозможно. Дефицит закрывается долговыми привлечениями.

Кроме того, влияние на рынок оказывают сообщения о том, что поставки российского угля в Украину в июне, после введения правительством России разрешительного порядка экспорта, рухнули на 85%.

Вероятно, в настоящий момент гривня продолжит находиться в новом диапазоне. Завтра — очередное размещение ОВГЗ Минфином. Рынок будет ждать его результатов и реакции нерезидентов", — отметил Шевчишин.

Стоит отметить, что на курс доллара в Украине влияют не только внутренние факторы. В США сейчас идут сложные процессы, которые существенно отражаются на стоимости американских денег.

«После заседания специалистов Федеральной резервной системы США (ФРС) на прошлой неделе на финансовых рынках мира «медведи», то есть брокеры, играющие на понижение курса, перешли в атаку, — сообщил «ФАКТАМ» аналитик «Инвестиционной группы УНИВЕР» Михаил Федоров. — Ситуация и настроение инвесторов на рынке после «эйфории надежды» резко изменилась и стала негативной.

Федеральная резервная система США не оправдала «бычьи» ожидания рынка. Ставку регулятор снизил на 0,25% пункта, но не сказал о том, что и в будущем продолжит смягчать политику. Рынок воспринял это как отказ регулятора от начала цикла по снижению основной ставки. То, что ФРС решила закончить программу по сокращению своего баланса, не смогло поддержать позитивные настроения инвесторов.

Дональд Трамп в Twitter выразил по поводу ФРС свое разочарование и очень лаконично описал причину разочарования рынков. Рынок хотел услышать от Пауэлла и ФРС, что речь идет о начале длительного и решительного цикла снижения ставок, и (США) будут идти наравне с Китаем, странами Евросоюза и другими государствами. Как обычно, Пауэлл разочаровал нас.

Но в то же время сам Трамп подлил масла в огонь, заявив о том, что хочет обложить пошлинами оставшиеся китайские товары на 300 млрд долларов с 1 сентября текущего года. Как результат — надежда инвесторов на то, что США и Китай смогут договориться в торговом споре, развеялась.

В понедельник, 5 августа, с утра Китай ответил Трампу на торговую войну, впервые снизив курс юаня до 7 юаней за доллар. Тем самым торговая война стала прогрессировать до валютной войны. Плюс к этому Китай заявил, что государственные компании Китая прекращают закупку сельскохозяйственной продукции из США. На всем этом в понедельник с утра финансовые рынки мира падают. И учитывая то, что, например, фондовый индекс S&P500 компании Standard & Poor's пока еще находится вблизи своего исторического максимума, «медвежий» рынок еще только начинается, и основное падение фондовых рынков еще впереди".

Стоит отметить, что еще в период укрепления гривни многие эксперты прогнозировали, что это процесс временный. По словам директора «Экономического дискуссионного клуба» Олега Пендзина, в государственном бюджете на 2019 год заложен показатель 29,4 грн за доллар. Поэтому, даже если курс доллара поднимется до 30 гривен, то ничего страшного не произойдет.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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