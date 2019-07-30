5 августа 2019

Так уж совпало, что два дня подряд в нашей ежедневной «'фарфоровой'' рубрике рассказываю о художниках, чьи картины представлены в киевском Музее русского искусства. Тому есть своё объяснение. Вчера была годовщина рождения Владимира Боровиковского, родившегося и ставшего художником в Украине. Сегодня — юбилейная дата, связанная с рождением 4 августа 1844 года в Чугуеве, недалеко от Харькова, другого выдающегося художника, которого тоже язык не поворачивается считать только русским живописцем. Речь идёт об Илье Ефимовиче Репине, прославившегося на весь мир такими потрясающими произведениями, как «'Бурлаки на Волге'', «'Садко в подводном царстве'', «'Иван Грозный убивает своего сына'', «'Запорожцы пишут письмо турецкому султану'' и многими другими.

Кстати, как и Боровиковский, Репин отправился в Петербург уже состоявшимся художником. Как и к Боровиковскому, слава пришла к Репину быстро и надолго. Как и у Боровиковского, с целым рядом репинских картин происходили некие мистические, ничем не объяснимые вещи. Скажем, в 1881 году Репин обратился к известному хирургу Николаю Пирогову с просьбой о нескольких сеансах позирования для написания его портрета. Николай Иванович согласился. Вскоре портрет был закончен, а через день хирург… скончался. В том же 1881 году подобная участь постигла и знаменитого композитора Мусоргского. Его портрет Репин закончил писать 5 марта, а 28 марта Мусоргский умер. В 1909 году Саратовская городская дума заказала Репину портрет П.А.Столыпина. Сначала художник хотел отказаться от выполнения заказа, поскольку был не согласен с политикой царского правительства. Однако в 1910 году решил всё-таки за эту работу взяться. В том же году портрет был закончен, а через год Столыпин был смертельно ранен в оперном театре в Киеве. Это грустное перечисление натурщиков Ильи Ефимовича Репина, к сожалению, можно было бы продолжить.

Но не только его натурщикам была порой уготована печальная судьба. Это коснулось и некоторых его работ. Например, на картину «'Иван Грозный убивает своего сына'' в январе 1913 года было совершено настоящее вооружённое нападение. Иконописец Абрам Балашов бросился на неё с криками «'Довольно крови, слишком много крови!'' И трижды пробил острым лезвием сапожного ножа полотно. Картина пострадала очень сильно. Восстановить полотно Репину помог его ученик — известный художник и реставратор Игорь Грабарь, которому удалось, заполнив повреждённые места акварелью, покрыть их потом слоем лака.

По рассказам людей, хорошо его знавших, жил Репин, несмотря на своё всем известное богатство, крайне скромно. Его жена Вера Алексеевна, активная сторонница вегетарианского образа жизни, кормила всю семью и гостей какими-то отварами из трав. Зная это, приезжавшие к Илье Ефимовичу в его финское имение «'Пенаты'' гости тайно привозили с собой мясо, которое потом съедали в своей комнате, прислушиваясь, не идёт ли кто-нибудь по коридору. Спал Репин всегда на балконе. Даже зимой, в сильные морозы… В 1918 году усадьба его оказалась отрезанной от России и от Украины. Несмотря на сложные условия и переживания, он продолжал жить искусством. Последней работой, над которой работал великий художник, стала картина «'Гопак. Танец запорожских казаков''… Таким вот необычным человеком был наш знаменитый земляк, 185-я годовщина со дня рождения которого отмечается сегодня.

Всем сегодняшним именинникам позвольте по традиции пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.