Брат принцессы Дианы лишит наследства свою старшую дочь в пользу сына (фото)

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Граф Чарльз Спенсер, младший брат принцессы Дианы, дядя принцев Гарри и Уильяма, заявил, что намерен, вопреки современным веяниям, завещать расположенное в Нортгемптоншире родовое поместье Элторп своему старшему сыну Луи, виконту Элторпу, которому в будущем перейдет также графский титул. Хотя получить имение в наследство должна была бы дочь Чарльза — леди Китти, которая является его первенцем.

55-летний Чарльз, которому в своем время имение Элторп досталось во владение по праву мужского первородства (у него были три старшие сестры), считает, что руководствоваться в вопросе наследования имущества по дате рождения не более справедливо, чем принимать это решение по половому признаку.

Право мужского первородства считается в Великобритании уже устаревшей традицией. Так, в 2013 в принятый в 1701 году Акт о престолонаследии были внесены изменения, отменяющие приоритет в наследовании для наследников мужского пола. Это позволило дочери принца Уильяма и Кейт Миддлтон принцессе Шарлотте опередить в очереди на трон своего младшего брата, принца Луи.

Как пишет издание The Telegraph, у Чарльза Спенсера имеется семеро детей от трех браков — 28-летняя Китти (которая подрабатывает моделью и встречается с 60-летним бизнесменом Майклом Льюисом), 27-летние близнецы Элиза и Амелия и 25-летний Луи — от первой жены-фотомодели Виктории Локвуд. От второй супруги Кэролайн у девятого графа Спенсер есть двое отпрысков — 15-летний Эдмунд и 13-летняя Лара. Третья жена Карен родила Спенсеру дочь Шарлотту, которой 30 июля исполнилось семь лет.

Имение Элторп открыто для посещений широкой публики с 1953 года, и посетить его можно в период с 1 июля до 30 августа. Представители графской семьи не проживают здесь постоянно. Они владеют также недвижимостью в других регионах Великобритании, в том числе и в Лондоне.

В 1997 году на территории поместья, на маленьком острове посреди озера была похоронена Диана, принцесса Уэльская, урожденная леди Диана Спенсер.

Китти и Луи со своей матерью Викторией

Чарльз Спенсер

Родовое имение Спенсеров Элторп

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