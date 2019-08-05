Львов ожидают сюрпризы, а Дев — новые впечатления и интересные знакомства: гороскоп на неделю

Стиль жизни

ОВЕН. Могут напомнить о себе давние проблемы, которые заставят пересмотреть точку зрения на некоторые вещи. Подумайте о выгодных вложениях, возможно, вам удастся улучшить финансовую ситуацию.

ТЕЛЕЦ. Сейчас вы полны сил и оптимизма, поэтому можете смело приступать к реализации задуманного. Однако своими планами стоит делиться лишь с близкими и теми, с кем придется воплощать их в жизнь. Занятия спортом и длительные пешие прогулки окажут благотворное влияние на ваш организм.

БЛИЗНЕЦЫ. Благоприятный период для решения финансовых вопросов, а также для сотрудничества с зарубежными партнерами. Деловые поездки окажутся удачными и весьма перспективными. В семейных отношениях постарайтесь не давить своим авторитетом, особенно на детей.

РАК. Приготовьтесь к тому, что из-за непредвиденных событий придется менять свои планы. При принятии важных решений не стоит полагаться на эмоции, тщательно продумывайте свои действия. Уделите внимание своему здоровью, откажитесь от вредной пищи и не переедайте.

ЛЕВ. Звезды приготовили для вас немало сюрпризов. Причем касаться они будут как личной жизни, так и работы. Энергетический потенциал сейчас не на высоте, поэтому старайтесь избегать больших физических нагрузок. Водные процедуры и массаж помогут восстановить силы.

ДЕВА. Придется много и напряженно работать, однако не надейтесь на быструю и достойную оплату за труды свои праведные. Слишком расстраиваться по этому поводу не стоит — всему свое время. Не исключены поездки, которые сулят новые впечатления и интересные знакомства.

ВЕСЫ. Ваша цель на этот период — заработать как можно больше денег. Уже в скором будущем вам может понадобиться весьма кругленькая сумма для осуществления планов. Известие издалека заставит задуматься о своей дальнейшей судьбе.

СКОРПИОН. Постарайтесь не взваливать на себя слишком много работы и избегайте негативных эмоций — они могут надолго выбить вас из колеи. В целом же это неплохое время для решения бытовых вопросов. Можно начинать ремонт или переезжать на новое место жительства.

СТРЕЛЕЦ. Удача сейчас на вашей стороне, поэтому не упустите шанс воспользоваться такой возможностью. Смело запускайте новые проекты, в решении сложных вопросов не бойтесь рисковать, а также можете попробовать свои силы в азартных играх (однако слишком не увлекайтесь).

КОЗЕРОГ. От вас потребуется умение обрабатывать большое количество информации, при этом придется решать несколько дел одновременно. От такого темпа жизни могут возникнуть проблемы со здоровьем, поэтому звезды настоятельно рекомендуют найти в своем плотном графике время для отдыха.

ВОДОЛЕЙ. Не бойтесь препятствий, которые будут возникать на вашем пути, они вполне преодолимы. Не исключено, что вас захотят втянуть в какую-то аферу, поэтому проявите бдительность и максимальную осторожность при подписании важных документов.

РЫБЫ. Желательно слегка умерить профессиональные амбиции и действовать более осмотрительно. Не стоит провоцировать на службе конфликтные ситуации и срывать какие-то договоренности. На личном фронте пока полный штиль, но в ближайшем будущем гороскоп пророчит головокружительный роман.

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Подготовил Петр КОТОВ

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