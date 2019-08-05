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Мир

Взрывы на военных складах в России: появились противоречивые данные о причинах происшествия

17:46 5 августа 2019 184
Взрывы на складах боеприпасов
Инф. «ФАКТОВ»

В российском министерстве обороны назвали причину взрывов в Красноярском крае — возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам. Об этом в ведомстве сообщили журналистам ТАСС. Личный состав хранилища на данный момент эвакуирован. Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили новые видео с места взрывов на складах в Красноярском крае России.

В свою очередь в региональном управлении МинЧС причиной пожара назвали взрыв снаряда.

«Вблизи деревни Каменка произошел подрыв снаряда и пожар на территории артиллерийского склада воинской части», — цитируют спасателя РИА Новости.

Тем временем Telegram-ресурс Mash сообщил о том, что после взрывов в Красноярском крае без вести пропал военнослужащий Андрей М. Кроме того, на территории военной части были уничтожены два танка и один КамАЗ.

Ранее сообщалось о том, что среди пострадавших местных жителей есть малолетний ребенок.

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