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Взрывы на военных складах в России: появились противоречивые данные о причинах происшествия
В российском министерстве обороны назвали причину взрывов в Красноярском крае — возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам. Об этом в ведомстве сообщили журналистам ТАСС. Личный состав хранилища на данный момент эвакуирован. Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили новые видео с места взрывов на складах в Красноярском крае России.
В свою очередь в региональном управлении МинЧС причиной пожара назвали взрыв снаряда.
«Вблизи деревни Каменка произошел подрыв снаряда и пожар на территории артиллерийского склада воинской части», — цитируют спасателя РИА Новости.
Тем временем Telegram-ресурс Mash сообщил о том, что после взрывов в Красноярском крае без вести пропал военнослужащий Андрей М. Кроме того, на территории военной части были уничтожены два танка и один КамАЗ.
Ранее сообщалось о том, что среди пострадавших местных жителей есть малолетний ребенок.
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