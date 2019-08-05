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Мир

Взрывы на складах с боеприпасами в России: появились видео, как люди в панике покидают Ачинск

16:17 5 августа 2019 250
Пробки в Ачинске
Инф. «ФАКТОВ»

Жители Ачинска (Красноярский край, Россия) после взрывов на арсенале в расположенной неподалеку деревне Каменке, спешно покидают город — на улице образовались небывалые пробки.

Видео с улиц города активно публикуют в социальных сетях.

Тем временем мессмедиа сообщают об увеличении количества пострадавших — два человека попали в больницу, двоим оказали помощь на месте. Среди пострадавших — один ребенок. По другой информации, пострадали семь человек, в том числе, двое военных.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили новые видео с места взрывов на складах в Красноярском крае России.

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