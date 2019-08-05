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Взрывы на складах с боеприпасами в России: появились видео, как люди в панике покидают Ачинск
Жители Ачинска (Красноярский край, Россия) после взрывов на арсенале в расположенной неподалеку деревне Каменке, спешно покидают город — на улице образовались небывалые пробки.
Видео с улиц города активно публикуют в социальных сетях.
Тем временем мессмедиа сообщают об увеличении количества пострадавших — два человека попали в больницу, двоим оказали помощь на месте. Среди пострадавших — один ребенок. По другой информации, пострадали семь человек, в том числе, двое военных.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили новые видео с места взрывов на складах в Красноярском крае России.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!