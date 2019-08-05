Происшествия

Убийство бывшего военного, майора в отставке Юрия Булата в Славутиче группой местных хулиганов, которые около десяти лет держат в страхе весь город, всколыхнуло Украину. Напомним: трагедия произошла в ночь перед внеочередными выборами в Верховную Раду, 21 июля. Юрий, который в последнее время жил в Киеве, приехал в родной Славутич, чтобы проголосовать. Вместе с товарищем они допоздна засиделись в кафе, которое в городе называют «стекляшкой». В какой-то момент к бывшему военному начал цепляться местный хулиган Геннадий Стаканов (имена и фамилии всех подозреваемых в этой публикации изменены). Все началось с простых фраз: «Чего на меня смотришь?» — «А ты чего?» Разборки закончились через пару часов на улице, где на вышедшего из кафе Юрия напали трое мужчин. Двое держали его за руки, а третий просто перерезал ему сонную артерию. Спасти майора не удалось. Как выяснилось, убийцами оказались члены группировки братьев Оганесян. На протяжении лет десяти они, по словам местных жителей, развлечения ради нападали на жителей Славутича и избивали их. Кроме того, люди жаловались, что они приторговывали наркотиками и отжимали квартиры. Ни одно дело за почти десять лет фактически так и не дошло до суда. Потерпевшие то ли из-за страха, то ли из-за того, что от них откупались деньгами, забирали заявления. Но теперь весь Славутич восстал против братьев Оганесян и их дружков. После гибели Юрия Булата местные жители наконец-то объединились и готовы дать отпор бандитам.

«За машину могли вывезти в лес. А квартиры забирали у слабых»

«ФАКТАМ» удалось пообщаться с другом Юрия Булата, ставшим свидетелем его убийства. Константин (имя изменено по просьбе собеседника) родился в Славутиче и не понаслышке знает о «подвигах» группировки братьев Оганесян.

— Понимаю, что по обстоятельствам, которые я буду описывать, вычислить меня довольно легко. Но все-таки лишняя слава в сложившейся ситуации мне не нужна, — сказал мой собеседник. — Попытаюсь рассказать о том, кто такие братья Оганесян. В Славутиче очень много потерпевших, которых они избивали, вывозили в лес, у которых забирали имущество. Но ни одно дело так и не дошло до суда.

Сразу хочу сказать, что братья воспитывались в хорошей интеллигентной семье. Мама у них, например, работает в местной больнице врачом. Ее в городе уважают. У братьев есть свои семьи — жены, дети. Но они застряли в «девяностых». Продолжают проповедовать бандитскую романтику тех лет.

Думаю, что в связи с убийством Юры сейчас многое всплывет против членов этой банды. Их всего человек десять. Братья Хорен и Саркис — главные. Остальные крутятся вокруг них. Стаканов и еще один из бандитов по фамилии Портной по иерархии стоят немного ближе к боссам. А остальные — так называемые младшие солдаты. Выполняли самую грязную работу: кого-то избить, наказать, что-то отобрать.

Сейчас, когда одного из братьев Оганесян и Стаканова с Портным взяли под стражу, «младшие солдаты» на рожон не лезут. Во время суда по избранию меры пресечения для подозреваемых они даже не заходили в зал заседаний. Но создавали видимость своего присутствия. Прятались за машинами, фотографировали номера авто тех, кто приезжал на суд. Общество в Славутиче изменилось за одну ночь. Теперь мы можем дать отпор. Очень жаль, что объединение произошло после такого страшного случая, после убийства Юры.

— Вы говорили, что члены группировки братьев Оганесян часто отжимали имущество у местных граждан…

— Да, забирали машины, квартиры.

— Каким образом?

— За машину могли вывезти в лес. А с квартирами — выбирали слабых, у кого можно забрать. Пьяниц, слабохарактерных людей. Если у тех появлялись какие-то долги, члены банды выполняли роль «черных коллекторов».

Вот, например, муж с женой развелись. У жены остается часть квартиры, допустим, комната. Она не хочет оттуда съезжать. Так эти бандиты подселяли в другую комнату каких-то бомжей. После этого хозяйка была готова продать жилье даже за самые мизерные деньги.

Бывало и пожестче. Живет пьяница один в квартире. Ему предлагают хату-развалюху в селе. А за квартиру дают смешные деньги. Пьяница, естественно, против. Его начинают регулярно избивать, пока он не соглашается.

— Почему полиция бездействовала? Потерпевшие писали заявления?

— Писали, но потом, как правило, забирали. Бандиты их просто запугивали.

— Говорят, что братья связаны и с наркотиками?

— Об этом в Славутиче знают многие. Как и то, что они занимаются рейдерством. Несколько объектов уже отжали у собственников. Одним словом, лет десять безнаказанно беспредельничают в Славутиче.

«Я пытался спасти Юру, зажимая ему сонную артерию, из которой фонтаном била кровь»

— Часто бандиты избивали людей исключительно для развлечения, — продолжает Константин. — Специально задевают людей, провоцируют их. Но и эти драки были чем-то вроде бизнеса. Ведь, избив человека, они ему же предъявляли претензии: мол, ты был не прав — и теперь должен такую-то сумму. Кто-то платит. Тем, кто обращается в полицию, дают немного денег, чтобы забрал заявление.

Точка возле «стекляшки» была любимым местом бандитов. Здесь они регулярно отдыхали. Приставали к посетителям, избивали их. В ту ночь, когда все произошло, в кафе оставалось человек пять-шесть. Стаканову чем-то не понравился Юра, который сидел у барной стойки. Он подошел к нему, обнял за шею и повис на нем. Юра, конечно, возмутился. Он парень сильный, занимался боксом. А вообще, мы с ним вместе ходили в секцию рукопашного боя. Юра всегда придерживался правила: большая сила — большая ответственность. Один на один он бы любого из этих бандитов уложил. Но вывести его из себя было сложно.

Конфликт в кафе погасили охранники, которые вывели Стаканова на улицу. Думаете, на том все закончилось? Некоторые посетители выходили из кафе покурить, потом возвращались и говорили Юре: они тебя ждут возле входа. Часа два ждали его. Говорят, Дмитрий Портной — один из членов этой банды — стоял возле дверей с телескопической металлической дубинкой. Время от времени он срывался и лупил ею по деревьям.

Была уже половина пятого утра. «Стекляшка» перед выходными обычно работает до пяти. Юра говорит: «Ну что делать? Они меня там ждут». Я предложил вызвать такси. Мы пошли к выходу, я набирал номер такси. А потом все произошло очень быстро.

На Юру набросились сразу. Он отбивался как мог. Я тоже пришел другу на помощь, выбежала охрана кафе. Но секунду спустя драка возобновилась. Двое — это были Хорен и Портной — схватили Юру за руки, чтобы он не сопротивлялся, а Стаканов полоснул ему по шее ножом, перерезав сонную артерию. Едва Юра упал, они все трое, бросив свой автомобиль, сбежали с места преступления. По дороге успели напасть еще на одного парня, который выбежал на раннюю пробежку.

Правоохранители изъяли нож, которым был убит Юрий Булат

Я пытался оказать Юре первую помощь. Зажимал ему сонную артерию, из которой фонтаном била кровь. Думаю, Юра секунд десять был жив.

У Юрия Булата была девушка. Недавно он купил в Киеве квартиру и сделал там ремонт. Собирался забирать любимую в столицу. Он бывший военный, майор в отставке. Ушел из армии, открыл собственный бизнес по переработке бумажных отходов. В Славутиче живут его родители.

Юрий стал очередной жертвой группировки братьев Оганесян. «ФАКТАМ» удалось пообщаться с еще некоторыми потерпевшими.

— В 2017 году меня вывозили в лес и требовали, чтобы я отдал им машину, — вспоминает житель Славутича Павел. — Я им ничего не был должен. Им просто понравился мой автомобиль. Били очень сильно. Угрожали, что расправятся с членами моей семьи. Все закончилось тем, что я, еле живой, переписал машину на своих мучителей. В полицию писать заявление не стал. Грозились убить. А город у нас маленький — 25 тысяч населения. Спрятаться негде. Знаю еще нескольких потерпевших ребят. Они как раз обращались в полицию. Но им никто не помог. Поэтому и решил, что спокойнее будет никуда не обращаться.

«Если убийца выйдет на свободу, люди могут устроить самосуд»

Еще одним потерпевшим от действий братьев Оганесян стал депутат Славутичского горсовета Анатолий Гладченко.

— Это было еще в 2015 году. За то, что я заступился за парня, избитого этими бандитами, Оганесяны решили мне отомстить. Один из них бросался на меня с ножом. А другой выстрелил мне дважды в лицо из травматического пистолета, — рассказывал местным журналистам Анатолий.

Мужчина около месяца провел в реанимации. Когда вышел из больницы, решил не оставлять это дело и написал заявление в полицию.

— Дело рассматривается в суде уже пять лет, — говорит Анатолий. — Братья по-прежнему на свободе. Они занимаются своими делами, ходят по городу. Несмотря на то что один из братьев какое-то время был в розыске, он спокойно приходил в горсовет на заседания. Пытался мне угрожать. Братья распускали обо мне слухи, что я, спортсмен, будто бы конченый наркоман.

Чтобы выяснить, почему группировка братьев Оганесян безнаказанно чувствует себя в Славутиче, «ФАКТЫ» обратились в полицию Киевской области.

— Местные жители говорят, что братья Оганесян и их шайка могут быть как-то связаны с полицией. Почему их на протяжении столь длительного времени ни разу не задерживали? — спросили мы у пресс-офицера Николая Жуковича.

— Их привлекали, как правило, по статьям «Хулиганство» и «Нанесение легких телесных повреждений»: выбитый зуб, синяк… Нашим законодательством не предусмотрено содержание под стражей по таким статьям. В конечном итоге потерпевшие отказывались от претензий.

— А как же дело депутата горсовета Гладченко? В него стреляли. Это уже не просто мелкое хулиганство. Суд по этому делу идет пять лет…

— Ну, если идет суд, то это уже не к нам вопросы. Полиция тогда свое дело сделала.

— Но теперь-то, после гибели Юрия Булата, уголовное производство открыто по статье «Умышленное убийство»? В отношении кого-то одного из троих, кто участвовал в совершении этого преступления, или по факту?

— Производство идет в отношении всех троих. Двое держали потерпевшего за руки. Третий убивал. Они все участники убийства. Хотя в ходе следствия дело может быть переквалифицировано.

После задержания троих членов группировки «чудеса правосудия» продолжались. Хорена Оганесяна и его подельника Дмитрия Портного суд арестовал на два месяца без права внесения залога. А вот непосредственного убийцу, Геннадия Стаканова, того, кто нанес роковой удар ножом, могут выпустить до приговора под залог в размере 280 тысяч гривен. В настоящее время Стаканов находится в СИЗО.

Прокуратура обратилась в суд с требованием запретить выход подозреваемого из СИЗО под залог. Заседание назначено на 8 августа.

Подозреваемый в убийстве может выйти под залог

— За Стаканова некому платить залог, поэтому, мне кажется, его в любом случае не выпустят, — считает адвокат потерпевших Артем Черевко.

— А родственники братьев не заплатят?

— Они заплатили бы за Хорена. Но того арестовали без права внесения залога. А за Стаканова платить никто не будет. На суд по мере пресечения не пришли даже его родители. Если Стаканов и выйдет на свободу, он может нарваться на самосуд. Сейчас жители Славутича как никогда сплочены, они не допустят, чтобы человек, подозреваемый в жестоком убийстве, оказался на свободе.

— Как вы думаете, в будущем судебном процессе могут всплыть старые «подвиги» членов группировки?

— Думаю, что да. Раньше люди боялись. Но убийство Юрия Булата стало последней каплей. Думаю, сейчас вскроются и другие преступления. Потерпевшим надо собраться и написать коллективное заявление, чтобы началось расследование не отдельных эпизодов, а всех дел братьев за последние годы.

— Убийца может получить пожизненное?

— Я почему-то думаю, что он получит 12 лет. Пока открыто уголовное производство по статье «Умышленное убийство», будет назначен ряд медицинских экспертиз.

У здания суда в Славутиче, когда подозреваемых по одному привозили для определения им меры пресечения, собралось огромное количество местных жителей. Они скандировали: «Убийцы! Фашисты!» — и были настроены крайне решительно. Если бы подозреваемых не охранял спецназ, прибывший из Киева, горожане могли бы устроить самосуд.

Ранее «ФАКТЫ» писали о деле «днепропетровских маньяков». На свободу вышел один из членов банды, убившей 21 человека.

Фото из соцсети

Фото Нацполиции

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter