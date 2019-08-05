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Оскорблял и кидался с кулаками: скандально известный антимайдановец «Топаз» отличился жестокостью

20:07 5 августа 2019 389
Оскорблял и кидался с кулаками: скандально известный антимайдановец «Топаз» отличился жестокостью
Инф. «ФАКТОВ»

Скандально известный «антимайдановец» Игнат Кромской (больше известный под кличкой «Топаз») попал в публичный скандал в Харькове. В воскресенье, 4 августа, он оскорбил пенсионера с инвалидностью и полез в драку к мужчине, который вступился за пожилого.

По свидетельству очевидцев, во время инцидента Кромской также повредил автомобиль.

«Вчера днем на Благбазе Топаз оскорблял и угрожал пенсионеру-инвалиду и кидался с кулаками на вступившемуся за пенсионера гражданина и повредил автомобиль. Получил … и успел побывать в нокауте до приезда полиции», — сообщил очевидец в харьковском паблике.

Напомним, Кромской был приговорен к 8-летнему заключению за преступления во время Евромайдана, но вышел на свободу досрочно — в конце сентября 2018 года благодаря «закону Савченко».

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