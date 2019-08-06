Происшествия

Убийство «криминального авторитета» в Запорожье: в полиции показали фото подозреваемых

В Запорожье полиция ищет подозреваемых в совершении убийства жителя города, которого в СМИ назвали уголовным авторитетом по кличке «Петрик». Появились фото предполагаемых убийц.

Так, по подозрению в совершении особо тяжкого преступления разыскиваются ранее судимые Артем Щербина, 1991 года рождения, а также Игорь Швец 1960 года рождения.

Артем Щербина

Игорь Швец

Всех, кто располагает информацией о разыскиваемых, просят проинформировать полицию по телефонам 095−903−50−59, 099−925−79−89, 097−920−88−02 або 102.

Напомним, жестокое убийство 56-летнего Алексея Петрова в Запорожье произошло 1 августа. А перед этим в Бахмуте на Донетчине сорвали очередную сходку «воров в законе», на которой «законники» обсуждали «рабочие вопросы» и кандидатуру «смотрящего» за Старобельским СИЗО.

Отметим, что по данным полиции, в Украине постоянно находится 15 «воров в законе».

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