25.51 / 25.83 28.44 / 28.92
Киев: +21
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Тело было привязано к лошади: под Харьковом произошла страшная трагедия с девочкой-подростком

12:12 6 августа 2019 378
Лошадь
Инф. «ФАКТОВ»

В Харьковской области на лугу нашли труп несовершеннолетней девочки. Дело получило большой резонанс, поскольку тело было привязано к крупу лошади.

В полиции региона считают, что к смерти привела неосторожность подростка. Девочка без спроса пошла напоить коня и привязала себя веревкой к телу животного. Однако делать это категорически запрещено. Животное понеслось и потащило за собой ребенка. Через некоторое время его удалось успокоить, но девочка скончалась от полученных травм.

Полиция открыла уголовное производство по статье 115 УК Украины («Убийство») с пометкой «Несчастный случай».

Напомним, под Одессой малолетний ребенок погиб от удара тока, а на Волыни мать закопала новорожденную дочь в огороде.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама" публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер