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Тело было привязано к лошади: под Харьковом произошла страшная трагедия с девочкой-подростком
В Харьковской области на лугу нашли труп несовершеннолетней девочки. Дело получило большой резонанс, поскольку тело было привязано к крупу лошади.
В полиции региона считают, что к смерти привела неосторожность подростка. Девочка без спроса пошла напоить коня и привязала себя веревкой к телу животного. Однако делать это категорически запрещено. Животное понеслось и потащило за собой ребенка. Через некоторое время его удалось успокоить, но девочка скончалась от полученных травм.
Полиция открыла уголовное производство по статье 115 УК Украины («Убийство») с пометкой «Несчастный случай».
Напомним, под Одессой малолетний ребенок погиб от удара тока, а на Волыни мать закопала новорожденную дочь в огороде.
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