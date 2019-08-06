Происшествия

Вода затапливает горизонт: на шахте под Лисичанском произошло опасное ЧП

В Лисичанске (Луганская область) произошло ЧП на шахте «Новодружеская» ПАО «Лисичанскуголь». Там на глубине 860 метров вышла из строя насосная установка, в результате горизонт начал затапливаться. Напомним, в сети появились фото затопления бизнес-центра в оккупированном Донецке.

Данных о количестве горняков в забое на данный момент нет, сообщил в сети глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.

По его информации, в настоящее время на шахте принимаются все возможные меры для устранения аварии.

Напомним, в июле возник пожар на шахте им. М.И. Сташкова в селе Марьина Роща (Днепропетровская область). На тот момент под землей находились 329 шахтеров, 28 из которых — на аварийном участке. А в июне под обвалом на шахте «Лесная» № 6 во Львовской области погибли два горняка.



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