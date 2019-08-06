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Ульяна Супрун рассказала, как вычислить свой идеальный вес и почему быть сильно худым вредно

Глава Минздрава Украины Ульяна Супрун рассказала украинцам, как правильно худеть. По ее словам, перед тем, как принять решение относительно похудения, стоит правильно оценить свои параметры. Об этом Супрун написала в Facebook.

«Довольно много людей имеют на самом деле здоровый вес, но считают себя „жирными“ (женщины) или „дрыщами“ (мужчины) и стремятся изменить свой вес, хотя особой нужды нет», — пишет она.

По ее словам, индекс массы тела (ИМТ) — это соотношение веса к квадрату роста. Безопасный для здоровья показатель колеблется от 18.5 до 24.9. Чтобы рассчитать ИМТ нужно умножить рост в метрах на два, а затем разделить вес в килограммах на результат первого действия. Пример: Вес = 68 кг, рост = 165 см (1.65 м). Расчет: 68 ÷ (1.65)*2 = 24.98. Избыточный вес определяется ИМТ 25−29.5. А ожирение имеет три степени, и начинается с ИМТ 30 и больше. ИМТ меньше 18.5, является недостаточным.

«Соотношение талии к бедрам может говорить об угрозе висцерального ожирения. В норме талия должна быть меньше бедер. У мужчин это соотношение должно быть 0.9 или меньше, а у женщин — 0.85 или меньше. Висцеральное ожирение значительно повышает риск сердечно-сосудистых болезней, диабета 2 типа и эректильной дисфункции», — написала глава Минздрава.

По словам Супрун, слишком низкий вес также опасен. Чиновница отмечает, что нехватка жира вредна и даже опасна для жизни, поскольку жировая ткань выделяет или изменяет ряд гормонов.

«У женщин со слишком низким содержанием жира в теле может начаться дисменорея — нарушение менструального цикла или его прекращение», — пишет Супрун.

По мнению и. о. министра, распределение жировой ткани в теле в полной мере зависит от наследственности. Поэтому, женщинам с крупными бедрами или полными ногами трудно сделать их худыми и при этом оставить жир там, где он не мешает.

«В этом случае трудно „делать талию“ или „худеть в ногах“ — лучше всего, принять свое тело и заботиться о здоровье. В этом и заключается боди-позитив», — утверждает Уляна Супрун.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Супрун заявила, что Минздрав Украины намерен прекратить выдачу квот на продажу этилового спирта производителям настоек, в т. ч. боярышника.

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