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Настойку боярышника приравняют к алкогольным напиткам: Супрун сделала резонансное заявление
Минздрав Украины намерен прекратить выдачу квот на продажу этилового спирта производителям настоек,
С его вступлением в силу производители спиртосодержащих настоек будут покупать спирт и платить акциз, как это делают, например, производители алкогольных напитков.
«Одна из самых популярных спиртосодержащих настоек, которой пытаются заменять алкогольные напитки — настойка боярышника — так называемый „боярышник“. Вероятно, вы могли неоднократно видеть пустые стаканы из-под настойки боярышника довольно далеко от медицинских учреждений или же в местах, мало пригодных для лечения», — отметила Супрун.
При этом она отметила, что современная медицина активно изучает биологически-активные соединения плодов боярышника, и хотя проведены пока не все исследования, результаты свидетельствуют о пользу экстрактов плода для сердечно-сосудистой системы, но рекомендованные дозы приема спиртосодержащей настойки — 10−20 капель за один прием.
Украинцам же Супрун советует обратить внимание не на спиртовые настойки боярыщника, а готовить из цветов, листьев и плодов чай, желе и фруктовый уксус.
Напомним, ранее глава Минздрава рассказала о пользе и вреде пальмового масла, а также объяснила, как бороться с висцеральным жиром.
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